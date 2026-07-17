¿Qué le espera a su signo? Nana Calistar comparte las predicciones del 17 de julio

El horóscopo de Nana Calistar vuelve a llamar la atención de miles de personas que buscan conocer qué les depara el destino en temas como el amor, el dinero, el trabajo y la salud.

Para este viernes 17 de julio, las predicciones apuntan a una jornada en la que algunos signos deberán tomar decisiones importantes, mientras que otros podrían recibir noticias positivas o encontrar nuevas oportunidades en distintos aspectos de su vida.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“En temas de salud es importante que te cuides mucho ya que podrían bajar tus defensas y ocasionarte malestares. Por otro lado, es posible que una persona de tu pasado amoroso intente volver a tu presente”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“En temas relacionados a la amistad es importante que cultives tus relaciones y no las descuides ya que hay personas que se preocupan mucho por ti y te aprecian de verdad”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“En temas laborales vienen cambios muy positivos para ti ya que se visualiza una nueva propuesta e incluso un cambio en tu puesto. Por otro lado, en temas de dinero podrías tener una fuente nueva de ingresos”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Es muy importante que tengas mucho cuidado con ciertos golpes ya que podrías lesionarte del pie, mano o brazo. Por otro lado, podrías tener un viaje, es importante que lo tomes ya que dicha salida podría brindarte nuevas experiencias”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Es importante que cuides mucho tus pensamientos ya que los negativos podrían desgastarte en muchos sentidos. Por otro lado, es fundamental que aprendas de tus errores del pasado y no los cometas de nuevo”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“En temas de trabajo vienen noticias muy favorables ya que podrías recibir un gran reconocimiento. Ahora bien, respecto al amor podrías conocer a una persona muy especial”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“En temas laborales se visualizan cambios en tus responsabilidades, no tengas miedo de salir de tu zona de confort ya que solo a través de los cambios es que se logra el crecimiento”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Si estás soltero es importante que aprendas a disfrutar este momento, ya que es un momento para que realices actividades y cumplas muchas de tus metas, no busques apresurar situaciones y disfruta el presente”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Es importante que evites la impulsividad ya que hablar sin pensar bien antes las situaciones podría generarte un fuerte problema. Si estás soltero es probable que con ayuda de la tecnología conozcas a una persona muy especial”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Es probable que en estos días cierres un ciclo muy importante, que esto no sea motivo de tristeza, recuerda que los cierres también significan nuevas oportunidades. Si estás soltero es posible que conozcas a una nueva persona, recuerda no tomarte las cosas con tanta prisa e ir lento”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Si tienes pareja es muy importante que hagas planes nuevos para salir de la rutina, recuerda que para que una relación sea buena necesita ser alimentada de pequeñas acciones constantemente”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“En temas de dinero podrían llegar nuevas oportunidades que te generen ingresos; aunque al principio no lo veas como algo muy grande podría ser algo muy beneficioso para ti”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.