Oferta formal por Vozinha: este sería su nuevo equipo tras brillar en el Mundial 2026

Vozinha, el gran héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026, recibió su primera oferta para continuar jugando a los 40 años de edad. El arquero se encuentra como agente libre y seguiría los pasos de Tim Payne rumbo a Sudamérica.

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Así lo informó el periodista argentino Germán García Grova. “Colo-Colo realizó una oferta formal por Vozinha. El arquero de Cabo Verde fue figura en el Mundial”, escribió en su cuenta de X.

El equipo chileno, que este sábado estará jugando contra Millonarios en El Campín, tiene sensaciones positivas para lograr el acuerdo y anunciar uno de los fichajes más inesperados de esta temporada.

“Vozinha ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno, según me confirman directivos del club”, agregó la información de García Grova.

Colo-Colo ya tiene en sus filas jugadores de renombre como Arturo Vidal, mundialista con Chile en Brasil-2014. Su arquero titular es Fernando de Paul, pero está lesionado y volverá a las canchas a finales de agosto o comienzos de septiembre.

Esa situación abre el panorama para Vozinha, que viene de ser figura contra los mejores delanteros del planeta. De hecho, en la Copa del Mundo enfrentó a los dos finalistas: España en fase de grupos (0-0) y Argentina en dieciseisavos de final (3-2).

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Tras la eliminación del Mundial 2026, Vozinha tuvo una conversación con Lionel Messi y recibió elogios del astro argentino por su espectacular presentación bajo los tres palos.

El arquero hizo historia para su país y se ganó el cariño de millones de hinchas en todo el mundo. Su cuenta oficial de Instagram llegó a 29 millones de seguidores, una cifra que pueden presumir pocos futbolistas en el mundo.

El raquero Vozinha fue catalogado como la gran figura del en encuentro para darle a su selección, Cabo Verde, el primer punto en toda la historia de los mundiales, al igualar 0-0 con España en el arranque del Grupo H. Foto: FIFA

¿Quién es Vozinha, arquero de Cabo Verde?

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, nació el 3 de junio de 1986 en la ciudad de Mindelo (Cabo Verde). Su carrera empezó en clubes del fútbol local, pero dio el salto a Portugal en 2016 para vestir los colores de Gil Vicente.

Más adelante pasó por Chipre con la camiseta de AEL Limassol, el AS Trencin y en 2024 regresó a Portugal para jugar con el GD Chaves. Durante el Mundial 2026 finalizó su contrato y quedó como agente libre para escuchar ofertas.

Su carta de presentación mundialista fue extraordinaria: siete atajadas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con España en el arranque del Grupo H. Ante Arabia Saudita y Uruguay también fue importante para la clasificación a dieciseisavos de final.

Vozinha, que suma 92 partidos con su selección nacional, llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en su país.