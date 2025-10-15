Suscribirse

Deportivo Cali llena de orgullo a Colombia: sacó a Colo Colo y está en la final de la Libertadores Femenina

Nuevamente habrá cuota colombiana en la gran final de la Copa Libertadores Femenina. Deportivo Cali espera rival entre Corinthians y Ferroviária.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 9:15 p. m.
Deportivo Cali vs. Colo Colo por la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Deportivo Cali vs. Colo Colo por la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025. | Foto: Prensa Deportivo Cali - API

Deportivo Cali Femenino hizo historia en la tarde de este miércoles, 15 de octubre de 2025. Las verdiblancas vencieron a Colo Colo, por la semifinal de la Copa Libertadores Femenina, y ya piensan en la gran final del torneo.

Fue un partido que no se definió en los 90′. Un 0-0 alumbró el marcador en el estadio Florencio Sola de Banfield, en provincia de Buenos Aires (Argentina). Por tanto, se fueron a penales y allí el cuadro colombiano se impuso por 5-4.

Así las cosas, Deportivo Cali sigue siendo el equipo en Colombia que más da de qué hablar, tanto a nivel nacional como internacional. Las azucareras ratifican su buen nivel como vigentes campeonas de Liga BetPlay, ahora llegando a la gran final de la Libertadores.

Cali está a la espera. Su rival en la gran final del torneo continental saldrá del enfrentamiento entre Corinthians y Ferroviária. Dichos conjuntos se verán cara a cara a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana) de este mismo miércoles, también en el estadio Florencio Sola.

El otro equipo cafetero que participó en la Libertadores de este 2025 fue Independiente Santa Fe, pero las leonas no pasaron de la fase de grupos. Cali lleva a Colombia a la ilusión de levantar el máximo torneo continental de clubes.

Contexto: Con este gol, Corinthians eliminó a Santa Fe de la Copa Libertadores Femenina: fin del sueño rojo

Datos generales del partido Cali vs. Colo Colo

  • Marcador final: Colo Colo 0 (4) - (5) 0 Deportivo Cali
  • Fecha: 15 de octubre de 2025 (semifinales Libertadores Femenina)
  • Estadio: Florencio Sola (Banfield - Buenos Aires - Argentina)
  • Alineaciones:

Colo Colo: Ryann Torrero; Michelle Olivares, Camila Martins, Dahiana Bogarín, Rosario Balmaceda; Yanara Aedo, Yessenia López, Yastin Jiménez; Javiera Grez, Yenny Acuña, Mary Valencia. DT: Tatiele Silveira.

Deportivo Cali: Luisa Agudelo; Yessica Jhoana Bermeo, Stefania Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Paula Andrea Medina, Paola Andrea García, Kelly Ibargüen; Melanin Tatiana Aponzá, Michelle Daniela Vásquez, Leidy Lorena Cobos. DT: Jhon Alber Ortíz.

