Deportivo Cali llena de orgullo a Colombia: sacó a Colo Colo y está en la final de la Libertadores Femenina

Deportivo Cali Femenino hizo historia en la tarde de este miércoles, 15 de octubre de 2025. Las verdiblancas vencieron a Colo Colo, por la semifinal de la Copa Libertadores Femenina, y ya piensan en la gran final del torneo.

Fue un partido que no se definió en los 90′. Un 0-0 alumbró el marcador en el estadio Florencio Sola de Banfield, en provincia de Buenos Aires (Argentina). Por tanto, se fueron a penales y allí el cuadro colombiano se impuso por 5-4.

Así las cosas, Deportivo Cali sigue siendo el equipo en Colombia que más da de qué hablar, tanto a nivel nacional como internacional. Las azucareras ratifican su buen nivel como vigentes campeonas de Liga BetPlay, ahora llegando a la gran final de la Libertadores.

💚 ¡𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒! 🏆



¡𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗶 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀!



Coraje, entrega y corazón Azucarero.

¡Equipo histórico! 💚



¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼!#VamosCali 💚 pic.twitter.com/M2tJSCNrJ1 — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 15, 2025

Cali está a la espera. Su rival en la gran final del torneo continental saldrá del enfrentamiento entre Corinthians y Ferroviária. Dichos conjuntos se verán cara a cara a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana) de este mismo miércoles, también en el estadio Florencio Sola.

El otro equipo cafetero que participó en la Libertadores de este 2025 fue Independiente Santa Fe, pero las leonas no pasaron de la fase de grupos. Cali lleva a Colombia a la ilusión de levantar el máximo torneo continental de clubes.

Datos generales del partido Cali vs. Colo Colo

Marcador final : Colo Colo 0 (4) - (5) 0 Deportivo Cali

: Colo Colo 0 (4) - (5) 0 Deportivo Cali Fecha : 15 de octubre de 2025 (semifinales Libertadores Femenina)

: 15 de octubre de 2025 (semifinales Libertadores Femenina) Estadio : Florencio Sola (Banfield - Buenos Aires - Argentina)

: Florencio Sola (Banfield - Buenos Aires - Argentina) Alineaciones:

Colo Colo: Ryann Torrero; Michelle Olivares, Camila Martins, Dahiana Bogarín, Rosario Balmaceda; Yanara Aedo, Yessenia López, Yastin Jiménez; Javiera Grez, Yenny Acuña, Mary Valencia. DT: Tatiele Silveira.