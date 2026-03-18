La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras el partido Deportivo Cali vs. Santa Fe en Palmaseca

Empate para Deportivo Cali, que no pudo ante el Santa Fe de Hugo Rodallega, y sigue peleando por clasificar a los playoffs del fútbol colombiano. Es una temporada clave para sus intereses de alejarse del descenso y ser campeón. Por la fecha 12 de la Liga Betplay, el club caleño fue local en Palmaseca y el ‘León’ de Bogotá intentó ser superior y sacar los tres puntos.

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Se espera que el nuevo técnico, Rafael Dudamel, levante el nivel tras volver a su casa y donde fue campeón, en reemplazo de Alberto Gamero, quien lo intentó con el azucarero, pero siempre fue un proceso bastante complicado y en algunos pasajes el Deportivo Cali no se veía bien.

Llegó Rafael Dudamel a apagar el incendio y a sumar la máxima cantidad de puntos posible, pero se ve que también le es complicado. El club caleño cede puntos claves de local y ante su hinchada en el estadio Palmaseca. El DT venezolano espera mejorar la versión y dar golpes de confianza a la ansiosa hinchada que está a la expectativa por lo del descenso y la clasificación a las finales.

Rafael Dudamel dirige su primer partido en el Estadio del Deportivo Cali, en esta segunda etapa como entrenador. Foto: José Luis Guzmán / El País

Y es que empates como estos en casa, en el estadio Palmaseca, solamente ponen dudas, alejan a la gente y desde ya lo llenan de críticas y presión que desequilibran su trabajo. Deportivo Cali se presentó ante Santa Fe en un marcador final 1-1, que no le sirve a ninguno.

La tabla de la Liga Betplay tras Deportivo Cali vs. Santa Fe

Si a Deportivo Cali no le sirve este marcador, a Santa Fe tampoco. Más allá de que estuviera de visitante, el empate le sabe a derrota y el club bogotano perdió dos puntos teniendo en cuenta sus aspiraciones para clasificar a los playoffs. Con 11 partidos disputados, solamente suma 12 unidades, que le dejan con un margen bastante difícil para meterse entre los ocho mejores.

Hugo Rodallega abrió el marcador en el primer tiempo luego de una gran anticipación de Mateo Puerta, quien estaba en pleno debut, robó una pelota y habilitó al experimentado delantero, que remató para el 1-0 parcial.

Tabla de la Liga Betplay. Foto: Google

Luego, ya en la segunda parte, Christian Mafla no vio a Julián Quiñones en su espalda, le perdió la marca y así empató el Deportivo Cali tras un centro para el cabezazo, en un punto que lo mantiene en la zona media de la tabla.