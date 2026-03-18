Deportes

La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras el partido Deportivo Cali vs. Santa Fe en Palmaseca

Deportivo Cali enfrentó a Santa Fe en el estadio Palmaseca, por la fecha 12 de la Liga Betplay.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

18 de marzo de 2026, 10:49 p. m.
Imagen del partido entre Deportivo Cali y Independiente Santa Fe por la fecha 12 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.
Imagen del partido entre Deportivo Cali y Independiente Santa Fe por la fecha 12 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: José Luis Guzmán / El País

Empate para Deportivo Cali, que no pudo ante el Santa Fe de Hugo Rodallega, y sigue peleando por clasificar a los playoffs del fútbol colombiano. Es una temporada clave para sus intereses de alejarse del descenso y ser campeón. Por la fecha 12 de la Liga Betplay, el club caleño fue local en Palmaseca y el ‘León’ de Bogotá intentó ser superior y sacar los tres puntos.

Salió a la luz intimidad del camerino de Nacional tras perder con Millonarios: por esto demoraron horas en salir

Se espera que el nuevo técnico, Rafael Dudamel, levante el nivel tras volver a su casa y donde fue campeón, en reemplazo de Alberto Gamero, quien lo intentó con el azucarero, pero siempre fue un proceso bastante complicado y en algunos pasajes el Deportivo Cali no se veía bien.

Llegó Rafael Dudamel a apagar el incendio y a sumar la máxima cantidad de puntos posible, pero se ve que también le es complicado. El club caleño cede puntos claves de local y ante su hinchada en el estadio Palmaseca. El DT venezolano espera mejorar la versión y dar golpes de confianza a la ansiosa hinchada que está a la expectativa por lo del descenso y la clasificación a las finales.

Imagen del partido entre Deportivo Cali y Independiente Santa Fe por la fecha 12 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.
Rafael Dudamel dirige su primer partido en el Estadio del Deportivo Cali, en esta segunda etapa como entrenador. Foto: José Luis Guzmán / El País

Y es que empates como estos en casa, en el estadio Palmaseca, solamente ponen dudas, alejan a la gente y desde ya lo llenan de críticas y presión que desequilibran su trabajo. Deportivo Cali se presentó ante Santa Fe en un marcador final 1-1, que no le sirve a ninguno.

Deportes

La radical medida de Delcy Rodríguez en Venezuela tras el título del Clásico Mundial de Béisbol: nadie lo vio venir

Deportes

¿Lorenzo lo convoca? Jhon Arias respira el Mundial 2026 y marca su primer gol con el Palmeiras

Deportes

No se vio en TV: así fue el picante cruce de Alfredo Morelos con tres jugadores de Millonarios en El Campín

Deportes

Primer mensaje de Luis Díaz al Real Madrid, Mbappé y Vinicius: “No le podemos bajar”

Deportes

La reacción del DT del Atalanta tras el gol y la asistencia de Luis Díaz en la Champions League: “Estamos orgullosos”

Deportes

Atlético de Madrid y Tottenham remecen la Champions con llave de doce goles: la euforia es colchonera

Deportes

El Bayern de Luis Díaz ahora va por Vinicius, Mbappé y el Real Madrid: ¿cuándo es el partidazo por la Champions League?

Fútbol

Así quedó la tabla del descenso en Liga BetPlay tras la victoria del Deportivo Cali ante Cúcuta Deportivo

Deportes

Deportivo Cali eligió su nuevo técnico: ya fue campeón y firmará hasta el final de 2026

Deportes

Deportivo Cali apunta a DT internacional: pasó por Nacional y no le fue bien

La tabla de la Liga Betplay tras Deportivo Cali vs. Santa Fe

Si a Deportivo Cali no le sirve este marcador, a Santa Fe tampoco. Más allá de que estuviera de visitante, el empate le sabe a derrota y el club bogotano perdió dos puntos teniendo en cuenta sus aspiraciones para clasificar a los playoffs. Con 11 partidos disputados, solamente suma 12 unidades, que le dejan con un margen bastante difícil para meterse entre los ocho mejores.

Hugo Rodallega abrió el marcador en el primer tiempo luego de una gran anticipación de Mateo Puerta, quien estaba en pleno debut, robó una pelota y habilitó al experimentado delantero, que remató para el 1-0 parcial.

Tabla de la Liga Betplay.
Tabla de la Liga Betplay. Foto: Google

Luego, ya en la segunda parte, Christian Mafla no vio a Julián Quiñones en su espalda, le perdió la marca y así empató el Deportivo Cali tras un centro para el cabezazo, en un punto que lo mantiene en la zona media de la tabla.