Se hicieron las 12:00 de la noche en El Campín y Atlético Nacional no salía del camerino del estadio. La prensa deportiva que estuvo allí esperando las declaraciones de los verdes, al fin los vio aparecer unos cuantos minutos después.

Algunos jugadores del verde pararon para atender a la prensa, entre los que estuvieron Alfredo Morelos, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo. El último, uno de los más jóvenes pero que no esquivó los medios para contestar.

Quien es una de las joyas de los verdes contestó al interrogante sobre su tardanza de más de una hora para salir que se trabaja de “cosas que son de grupo, son autocriticas y bueno, nada más les interesa”.

Juan Manuel Rengifo: ¿nos puede indicar por qué tardaron en salir del camerino?



“Son cosas que son de grupo, son autocriticas y bueno, nada más les interesa” pic.twitter.com/MdhyTy6YKD — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) March 18, 2026

Visiblemente molesto, Rengifo no quiso decir de lo que se había hablado a la interna de Atlético Nacional después de perder por goleada 3-0 a manos de uno de su máximos y clásicos rivales.

Según lo informado por comunicadores que hacían presencia allí como Carlos Andrés Álvarez, de Unido 360, al interior del camerino sur también estaba el presidente, Sebastián Arango Botero, quien habría hecho presencia allí como voz de mando de Nacional.

Explicación nula de Nacional a la tardanza

Matheus Uribe también hizo mención a lo sucedido tras el juego en Bogotá. Allí aceptó que se tardaron en dejar el estadio por una charla que tuvieron. No contó de qué se trató, ni los términos en los que se llevó y tampoco los involucrados en la misma.

“Eso queda en el camerino son conversaciones que tienen que pasar como cuando estás en casa con tu familia y las cosas no salen como tienen que salir”, sentenció cerrando la puerta a más preguntas o especulaciones.

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“También pasa acá en la interna, se habla, se corrige y esperemos, obviamente, que esto no quede solo en palabras sino que mañana que entrenemos para el próximo partido tratar de mejorar”, agregó quien tiene procesos de Selección Colombia a cuestas.

Alfredo Morelos también compareció ante los medios, a los que les dio la cara luego de errar el penal que pudo ser el 0-1 antes del minuto 15.

Entre varias preguntas que respondió, una de ellas fue la tardanza para dejar el camerino, a lo que respondió con el mismo guión de sus demás compañeros.

Alfredo Morelos dilapidó el penal que pudo haber sido la ventaja parcial para Nacional ante Millonarios Foto: Captura a @CarlosAfutbol y transmisión de Win Sports

“Ya lo hablamos, creo que como familia tenemos que mejorar muchas cosas y mañana sale el sol de nuevo”, precisó buscando pasar la página rápido.

“Con humildad y sacrificio vamos a dar la cara y el grupo estará al 100 por ciento para lo que viene", declaró dando aliento a los suyos.

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“Es importante aclarar y asumir las cosas con responsabilidad. Este partido no dice que somos los peores, somos punteros en la tabla”, zanjó de una conversación que no para haber ido a mayores.

Después de su visita a la capital, a Nacional le corresponde recibir en Medellín a otro de Bogotá como lo es el Inter. Dicho partido de la fecha 13 está programado para las 8:30 p.m. del próximo 21 de marzo.