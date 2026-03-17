Deportes

La reacción de Alfredo Morelos a los insultos de los hinchas de Millonarios: tensión total al bajarse del bus

El video muestra el ambiente hostil en el que Alfredo Morelos fue recibido en El Campín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

17 de marzo de 2026, 7:55 p. m.
Momento en que Alfredo Morelos le responde a hinchas de Millonarios
Momento en que Alfredo Morelos le responde a hinchas de Millonarios Foto: Pantallazo Win Sports

Alfredo Morelos está listo en el estadio El Campín de Bogotá para el superclásico contra Millonarios con sabor a revancha. El goleador verdolaga es titular en el esquema ofensivo en la cancha de la capital del país y le hará frente al ambiente hostil que se respira en el ‘coloso de la 57′.

Sorpresiva convocatoria de Atlético Nacional ante Millonarios y las razones por las que David Ospina y Cristian Arango no están

Uno de los detalles que muchos esperaban era la ‘bienvenida’ que los hinchas de Millonarios le darían a Alfredo Morelos en El Campín. Cabe recordar que el jugador es de los más odiados en la hinchada azul y no dudaron en lanzarle insultos al ‘Búfalo’. Pero también es de los futbolistas más provocadores del FPC.

Las imágenes son claras. En videos en las redes sociales se deja ver cómo los hinchas de Millonarios tratan de sacar de sus cabales a Alfredo Morelos e intentar la confrontación. En el pasillo de entrada en El Campín, varios personajes con la camiseta azul le gritaron de todo al jugador, a tal punto que el ‘Búfalo’ respondió.

Antes del ingreso y esa escena provocadora, Morelos se bajó del bus y ya sintió la provocación en sus oídos. Los insultos comenzaron desde ese momento y el gesto de Alfredo lo dice todo: se llevó su mano derecha al pecho, donde está el escudo de Atlético Nacional, y con eso respondió.

Deportes

🔴 Millonarios vs. Nacional EN VIVO: Siga el superclásico de la Liga BetPlay en directo y online; últimas noticias

Deportes

Repechaje FIFA: Mientras Bolivia golea a Trinidad y Tobago, Irak hizo anuncio oficial

Deportes

Conmoción en el fútbol mundial: oficializan a Marruecos como el campeón de Copa África y le quitan el título a Senegal

Deportes

Clasificados a cuartos de Champions League este martes: Arsenal y PSG dan un golpe sobre la mesa, y Real Madrid sella su paso

Deportes

Sporting Lisboa apagó el ‘boom’ del Bodo Glimt en la Champions y avisa al Bayern Múnich de Luis Díaz

Deportes

Real Madrid acribilla al Manchester City en la Champions League y aumenta la crisis en Pep Guardiola y Haaland

Deportes

Agónico gol de Luis Javier Suárez: le dio vida a Sporting de Lisboa en Champions League

Deportes

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Deportes

El sablazo de Alfredo Morelos tras la derrota de Atlético Nacional contra Cali: “Aquí nadie llora”

Deportes

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Todo listo para el clásico Millonarios vs. Nacional

No solo fue Morelos; jugadores como Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Andrés Román también fueron insultados en las puertas de El Campín por parte de hinchas de Millonarios.

Cardona apenas se le vio con algunas sonrisas y siguió su camino; Román lanzó miradas desafiantes y Jorman le mostró a varios de los fanáticos azules los títulos de Nacional desde su dispositivo móvil. Asimismo, se le vio a personal de logística tratando de calmar a los eufóricos hinchas.

Escenas como estas es habitual verlas en un partido tan picante como este, considerado el superclásico del fútbol colombiano. Bien se sabe de la durísima rivalidad que existe de Millonarios contra Atlético Nacional y las rencillas del pasado que la hinchada azul nunca borrará.

La inteligencia artificial predice el marcador de Millonarios vs. Atlético Nacional en El Campín: hay sorpresas

Azules y verdes se reencuentran más rápido de lo esperado. Esta vez están en juego tres puntos en la Liga BetPlay, pero más allá de eso, el equipo verde querrá tener una revancha por lo sucedido en la Copa Sudamericana y la prematura eliminación en el Atanasio Girardot, para además ratificar su poder en el primer puesto en la tabla de posiciones.