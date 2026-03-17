Alfredo Morelos está listo en el estadio El Campín de Bogotá para el superclásico contra Millonarios con sabor a revancha. El goleador verdolaga es titular en el esquema ofensivo en la cancha de la capital del país y le hará frente al ambiente hostil que se respira en el ‘coloso de la 57′.

Sorpresiva convocatoria de Atlético Nacional ante Millonarios y las razones por las que David Ospina y Cristian Arango no están

Uno de los detalles que muchos esperaban era la ‘bienvenida’ que los hinchas de Millonarios le darían a Alfredo Morelos en El Campín. Cabe recordar que el jugador es de los más odiados en la hinchada azul y no dudaron en lanzarle insultos al ‘Búfalo’. Pero también es de los futbolistas más provocadores del FPC.

Las imágenes son claras. En videos en las redes sociales se deja ver cómo los hinchas de Millonarios tratan de sacar de sus cabales a Alfredo Morelos e intentar la confrontación. En el pasillo de entrada en El Campín, varios personajes con la camiseta azul le gritaron de todo al jugador, a tal punto que el ‘Búfalo’ respondió.

Les dejo el video...



Porque hay varios hinchas del local por dónde ingresa Nacional?



Muchos hps https://t.co/WmjbgpAFv8 pic.twitter.com/jpuhFOOfZ1 — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) March 18, 2026

Antes del ingreso y esa escena provocadora, Morelos se bajó del bus y ya sintió la provocación en sus oídos. Los insultos comenzaron desde ese momento y el gesto de Alfredo lo dice todo: se llevó su mano derecha al pecho, donde está el escudo de Atlético Nacional, y con eso respondió.

Todo listo para el clásico Millonarios vs. Nacional

No solo fue Morelos; jugadores como Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Andrés Román también fueron insultados en las puertas de El Campín por parte de hinchas de Millonarios.

"Sí, este es el clásico del fútbol profesional colombiano; lo demuestran porque son los equipos con más audiencia, que más hinchada tienen y la mayor responsabilidad". Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Ⓜ️⚽



⚽ Mira #LALIGAxWIN por Win + Fútbol. pic.twitter.com/e1fw5m9Oc8 — Win Sports (@WinSportsTV) March 18, 2026

Cardona apenas se le vio con algunas sonrisas y siguió su camino; Román lanzó miradas desafiantes y Jorman le mostró a varios de los fanáticos azules los títulos de Nacional desde su dispositivo móvil. Asimismo, se le vio a personal de logística tratando de calmar a los eufóricos hinchas.

Escenas como estas es habitual verlas en un partido tan picante como este, considerado el superclásico del fútbol colombiano. Bien se sabe de la durísima rivalidad que existe de Millonarios contra Atlético Nacional y las rencillas del pasado que la hinchada azul nunca borrará.

La inteligencia artificial predice el marcador de Millonarios vs. Atlético Nacional en El Campín: hay sorpresas

Azules y verdes se reencuentran más rápido de lo esperado. Esta vez están en juego tres puntos en la Liga BetPlay, pero más allá de eso, el equipo verde querrá tener una revancha por lo sucedido en la Copa Sudamericana y la prematura eliminación en el Atanasio Girardot, para además ratificar su poder en el primer puesto en la tabla de posiciones.