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La inteligencia artificial predice el marcador de Millonarios vs. Atlético Nacional en El Campín: hay sorpresas

Hay una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. ¿Quién ganará?

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

16 de marzo de 2026, 6:25 p. m.
Imagen de referencia sobre inteligencia artificial
Imagen de referencia sobre inteligencia artificial Foto: Creative Getty Images / Escudos de Millonarios y Atlético Nacional.

La inteligencia artificial dio su veredicto y hay sorpresas en la predicción del partido entre Millonarios y Atlético Nacional, que se jugará en el estadio El Campín de Bogotá y corresponde a la fecha 12 de la Liga BetPlay. Verdes y azules se volverán a enfrentar en uno de los encuentros más picantes de Colombia, con la máxima rivalidad del fútbol colombiano.

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Millonarios vs. Atlético Nacional es considerado el partido definitivo del fútbol colombiano por varios factores: reúne al club más grande del FPC y al que le sigue en la lista; son dos equipos con las mayores hinchadas del país y poseen, entre ambos, los palmarés más destacados de Colombia. Además, son los clubes que más televisores encienden y más abonos venden.

América de Cali pelea con Millonarios el rival estelar de Atlético Nacional en el superclásico del fútbol colombiano, pero por estos días es el club azul es más mediático, teniendo en cuenta que a principios de marzo se enfrentaron por la fase previa de la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, con triunfo para el embajador.

Atlético Nacional - Millonarios, fase previa de la Copa Sudamericana 2026
Atlético Nacional - Millonarios, fase previa de la Copa Sudamericana 2026 Foto: David Jaramillo

Ahora, este 17 de marzo se enfrentan por la Liga Betplay y con sed de revancha por parte de Atlético Nacional tras la durísima eliminación en la Sudamericana ante su eterno rival. Es que Millonarios marcó tres goles, el primero desde la mitad de cancha de Rodrigo Contreras y el equipo azul tuvo mejores movimientos tácticos para defender el marcador y clasificar a la fase de grupos ante un ansioso verdolaga.

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La IA predice el partido Millonarios vs. Nacional

Todo está listo en El Campín para un verdadero partidazo. Atlético Nacional busca la victoria para mantenerse sólido en el primer puesto y acercarse aún más a la clasificación a los playoffs, mientras que Millonarios enfrenta la presión de una crisis en la Liga BetPlay, al estar corto de puntos y además se presenta tras una dolorosa derrota en La Independencia de Tunja ante el Boyacá Chicó.

Millonarios irá por la victoria con la compañía de su gente en un estadio a reventar, para ratificar la supremacía en este año ante Nacional y así sacudirse del mal resultado en Tunja. La IA se pronunció, dio el marcador para este juego teniendo en cuenta la actualidad de ambos y dice que espera un partido muy parejo y cerrado. No dio ganador a ninguno de los dos. Para ChatGPT, el marcador será de 1-1 en El Campín. ¿Acertará?

  • Fecha: Martes 17 de marzo de 2026.
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.
  • Canal: Win Sports+.