Dan fecha de regreso para Falcao García: retumba en Nacional por clásico de Liga ante Millonarios

Millonarios se va a reencontrar más rápido de lo esperado con Atlético Nacional. Esta vez estarán en juego tres puntos en Liga BetPlay, pero más allá de eso, el verde querrá tener una revancha por lo sucedido en Copa Sudamericana.

Esta vez quien oficie de local será el azul, en un Campín que seguro pondrá un ambiente hostil para los verdolagas. Dicho juego se dará desde las 8:30 p.m. de este martes 17 de marzo.

Imagen del partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Nacional y Millonarios. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Uno de los interrogantes que se mantiene latente para la hinchada de Millonarios está relacionado con la vuelta de Radamel Falcao García. Aunque fue citado para el juego de torneo internacional, no se le vio aparecer ni un minuto.

Reportes médicos que han surgido en las últimas semanas confirmaron la recaída de una lesión que se pensaba ya había superado. Al no ser así, esto lo ha retardado de más y para este martes no estaría tampoco a disposición de Fabián Bustos.

Según lo reportado por el periodista Mariano Olsen, el Tigre vendría a ser citado, si todo marcha de manera favorable, hasta la siguiente jornada cuando los capitalinos se crucen con Once Caldas.

Radamel Falcao García aguarda por volver a jugar con Millonarios. Foto: @MillosFCOficial

“No estaría disponible en Millonarios para el partido ante Atlético Nacional (martes, 20:30 en El Campín)”, publica el periodista extranjero.

“Es probable que el delantero regrese a la convocatoria frente a Once Caldas (sábado, 18:20 en Manizales)”, da como novedad Olsen.

Es más, la información ni siquiera permite confirmar que ante los blancos vaya a jugar, solo que podría estar en el grupo de viajeros para el partido ante el campeón de Copa Libertadores.

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Juego vital para lograr la clasificación

Millonarios es de los dos, el que más apuro tiene de sumar esos tres puntos en disputa contra Atlético Nacional.

En la tabla de posiciones, con 24 puntos, el cuadro paisa respira tranquilo como líder solitario del torneo. Ganar será una cuestión más de honor, pues no pasa afugias en su aspiración por entrar al grupo de los ocho.

Bien diferente sí es el panorama de Millonarios, que viene de perder sorpresivamente con Boyacá Chicó en Tunja y, en caso de volver a caer, ya hilaría dos derrotas que le harían complicar sus chances de meterse entre los clasificados temporales.

Es más, hoy día, luego de 11 fechas y solo 14 puntos alcanzados, ya preocupa que lo que acumule de aquí al final del todos contra todos no le alcance para lograr el objetivo.

Justo ahí es donde radica la importancia de ganar el martes. Si Millonarios vence a Nacional, llegaría a 17, los mismos que tiene América de Cali, ubicado en la séptima casilla de manera transitoria.

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Bustos, tras la derrota de hace un par de días en Tunja, aceptó que no fue el mejor partido de los suyos.

“La realidad es que si no jugamos bien y tenemos un pasaje tan largo sin saber manejar la pelota, no podemos lograrlo; aquí no hay excusa, debemos mejorar. Sé que no merecimos perderlo, pero no nos llevamos nada y eso duele mucho”, aceptó tras el 2-1 vivido.