Hora y canal para ver Millonarios vs. Nacional por la Liga BetPlay: 5 históricos que vistieron ambas camisetas

Este martes, 17 de marzo, Millonarios recibirá a Nacional en El Campín, duelo válido por la Liga BetPlay y que ofrece una especie de revancha a los visitantes luego de la eliminación en Copa Sudamericana sufrida a mano de los ‘embajadores’.

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Atlético Nacional - Millonarios se verán la cara este martes en El Campín. Foto: David Jaramillo

Aunque las realidades en el plano local son totalmente opuestas, pues los verdolagas son líderes y los azules están parcialmente por fuera de los ocho clasificados a las semifinales, este duelo se juega de forma diferente y se vive de una manera especial dentro de la cancha y en las tribunas.

A El Campín, Millonarios llega en el puesto 11 del torneo con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas, la última de ellas frente al Boyacá Chicó 2-1 el sábado anterior.

De igual forma, los embajadores no podrán contar con una de sus figuras, el talentoso David Mackalister Silva, volante que vio la tarjeta roja en el duelo contra los boyacenses.

Por el lado de Atlético Nacional el panorama es otro; luego de reponerse de la eliminación de la Copa Sudamericana ha encaminado el torneo y se ha concentrado en el rentado local.

Encaja tres victorias al hilo sobre Águilas, Junior y Llaneros, racha de resultados que lo mantiene en la cima de la Liga BetPlay con 24 unidades y un partido menos, lo que lo pone, sobre el papel, como favorito para este martes, aunque por tratarse de un partido entre los dos equipos más importantes de Colombia, cualquier cosa puede pasar.

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Imagen del partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Nacional y Millonarios. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Hora y canal para ver Millonarios vs. Nacional

El partido entre Millonarios y Nacional se jugará en El Campín desde las 8:30 p. m. y quienes no puedan asistir al estadio podrán disfrutarlo a través de la televisión.

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Canal: Win Sports+.

Jugadores que militaron en Millonarios y Nacional

La rivalidad entre Millonarios y Nacional siempre ha existido, pero se agudizó a finales de la década de los años 80 y durante la década de los 90, algo que se mantiene hoy en día gracias al protagonismo de ambos equipos en el plano local.

Pese a la rivalidad, varios jugadores han vestido ambas camisetas, dejando ver su profesionalismo en la cancha:

René Higuita jugó para ambos equipos. Foto: Colprensa.