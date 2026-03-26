Carlos Antonio Vélez reacciona a la derrota de Colombia ante Croacia: lanzó aviso para el Mundial 2026

“Más de lo mismo, y la sacamos barata”. Así tituló el periodista Carlos Antonio Vélez la derrota de la Selección Colombia por 2-1 ante Croacia. Fue este jueves, 26 de marzo de 2026, en el Camping World Stadium de Orlando.

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Vélez habló de varios aspectos que dejó el plantel cafetero ante los croatas. Se trata de un amistoso en esta fecha Fifa de marzo y a pocos meses del arranque del Mundial 2026, donde Colombia enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje intercontinental 1 que saldrá entre Jamaica, Nueva Caledonia y El Congo.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez llegaron en el programa Planeta Fútbol de Win Sports, inmediatamente después de que Colombia y Croacia acabaran sus acciones en Orlando.

“Si los jugadores enfrentan el Mundial como lo jugaron hoy, nos vamos a venir rápido”: Carlos Antonio Vélez

“Ha sido repetitivo de mi parte a lo largo de todo este año que si los jugadores nuestros llegan bien al Mundial, podemos hacer un gran Mundial. Pero si los jugadores enfrentan el Mundial como lo jugaron hoy, nos vamos a venir rápido. Dependemos de las individualidades. Hoy el técnico (Lorenzo) hizo todo al revés”, arrancó afirmando Carlos Antonio Vélez en el espacio referenciado.

Vélez volvió a contar una historia que ya había mencionado en el pasado. Cuando el técnico de Croacia, Zlatko Dalić, estuvo cerca de llegar a la Selección Colombia según sus fuentes. Mencionó las grandes capacidades de dicho estratega, y allí ahondó un rato.

Zlatko Dalić, técnico de la Selección de Croacia. Foto: Getty Images

Luego, añadió: “Dalić hoy hizo lo que tenía que hacer uno en un partido como este y lo adelantó. Yo esta mañana en Planeta Fútbol, gracias a los traductores de hoy, agarré dos páginas de los dos diarios más importantes, uno vespertino y otro matutino, de Croacia hoy”.

“En el matutino, el periodista que escribe hace referencia a lo que Dalić dijo antes de partir. Dijo: ‘debo ensayar una defensa de tres contra Colombia porque es el partido más cómodo de los dos. Y cuando yo leí eso dije, tampoco (...) Pero después de lo que acabo de ver, tenía toda la razón, sabía dónde estaba. Entonces, era el partido más cómodo de los dos”, explicó.

🪐 “Si los jugadores afrontan el Mundial como lo jugaron hoy, nos vamos a venir rápido. Dependemos de las individualidades, usted no espere más, ninguna solución desde fuera. Hoy el técnico lo hizo todo al revés”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/m8KfamN0J6 — Win Sports (@WinSportsTV) March 27, 2026

El próximo partido de la Selección Colombia será el domingo, 29 de marzo, ante Francia. Se trata de un reto de primer nivel para La Tricolor, aunque sea un juego amistoso pero que sirve de fogueo para el Mundial 2026.