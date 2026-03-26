Vuelve a la acción la selección Colombia. Este jueves, 26 de marzo, el equipo nacional tendrá el primero de dos amistosos en medio de la fecha FIFA, donde se enfrentará con Croacia y Francia.

Ante los subcampeones mundiales en Rusia 2018, el juego será inédito. Nunca antes en la historia se habían visto las caras y lo harán en un momento de gran nivel, tanto para los sudamericanos como para los europeos.

Croacia vs. Colombia, amistoso de la fecha Fifa de marzo rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Previo al juego, los entrenadores de ambos conjuntos palpitaron lo que sería el partido en el estadio Camping World, de Orlando, en los Estados Unidos.

Por su parte, el argentino a cargo de la Tricolor apuntó alto de cara a la próxima cita mundialista: “Queremos competir y ver a qué altura estamos y esperamos estar algún día en la posición de Francia o Croacia en los mundiales”.

Zlatko Dalić, a cargo de los croatas, llenó de elogios a Colombia, a la cual ve como uno de los “tres mejores equipos de Sudamérica; es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muchos buenos jugadores rápidos que juegan en Europa”.

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Minuto a minuto del amistoso:

12:30 p. m. Nóminas probables

Se anticipan las siguientes alineaciones para el juego amistoso:

Selección Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Selección Croacia: Dominik Livaković; Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić; Kristijan Jakić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Ivan Perišić, Andrej Kramarić y Ante Budimir.

12:25 p. m. A horas del juego

Colombia tiene todo preparado para su debut en el año mundialista. Este primer partido será ante la Croacia de Luka Modric y compañía.

Hora y canal para ver en vivo a la Selección Colombia:

Croacia vs. Colombia

Amistoso internacional

Día: jueves 26 de marzo

Hora: 6:30 p.m.

Canal: Caracol y RCN Televisión

Estadio: Camping World Stadium, de Orlando.