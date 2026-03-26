Fallos condenaron a la Selección Colombia y Croacia liquidó: Néstor Lorenzo ya piensa en Francia

Se cierra el primer amistoso de la Selección Colombia en la fecha Fifa de marzo. Más dudas que certezas para Néstor Lorenzo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
26 de marzo de 2026, 8:39 p. m.
Croacia vs. Colombia por amistoso de fecha Fifa en marzo de 2026. Foto: Getty Images

Croacia venció por 2-1 a Colombia este jueves, 26 de marzo de 2026, en el Camping World Stadium de Orlando, EE. UU. Fue juego válido por fecha Fifa y ahora la Tricolor piensa en Francia, mientras los croatas ponen la lupa en Brasil.

Néstor Lorenzo probó variantes, y aunque Colombia tuvo opciones a favor, Croacia pudo liquidar por un marcador más abultado el compromiso. Hay sacudón en los cafeteros de cara a lo que viene y a meses del Mundial 2026.

Un primer tiempo movido

Los tres goles del partido se dieron en el primer tiempo. De hecho, los dos primeros llegaron en apenas cinco minutos de compromiso. Jhon Arias abrió el marcador del partido a los 2′, rematando en el área y teniendo un desvío a favor por parte de Perišić.

La Selección Colombia abrió el marcador ante Croacia con gol de Jhon Arias. Foto: Getty Images

Pero Croacia reaccionó rápido y cobró para dar tranquilidad a los suyos. A los 5′, Luka Vuskovic remató de media distancia y el balón rebotó en el defensor de la Selección Colombia, Jhon Lucumí, desviando por centímetros el esférico y dejando sin chances al portero cafetero, Camilo Vargas.

Finalmente, Igor Matanovic puso el 2-1 a favor de Croacia sobre los 42′. Con ese marcador parcial se fueron al descanso y empezaba la zozobra en el elenco cafetero. Néstor Lorenzo debía aprovechar los camerinos para acomodar a los suyos.

Croacia celebrando el gol de Luka Vuskovic ante Colombia. Foto: Getty Images

Eso sí, varios fallos de Colombia sacudieron el partido y acabaron pasando factura. Por ejemplo, Luis Javier Suárez falló (solo) frente al arco, y le dio la vuelta al mundo con el blooper.

Segundo tiempo: Colombia imprecisa y Croacia más cerca

Es cierto que la Selección Colombia realizó variantes y Lorenzo probó caras. Por ejemplo, le dio salida a James Rodríguez para probar a Carrascal; también tuvo ruedo Carlos Andrés Gómez y Juan Fernando Quintero entró faltando 20′ para el cierre.

Sin embargo, Croacia no bajó el ritmo y jugó un partido ordenado en sus líneas. No era protagonista, pero cuando recuperaba el balón, se lanzaba a hacer daño. Dos palos en el arco de Camilo Vargas son prueba de ello, aunque acabaron solo en susto para la Tricolor.

Hay más dudas que certezas en la Selección Colombia, que ahora enfrentará a Francia el próximo martes 29 de marzo. Por su parte, Croacia enfrentará a Brasil ese mismo día, siendo dos retos de primer nivel para ambas selecciones.

Con ese 2-1 final, Croacia toma aire e invita a Colombia a mejorar.

Alineaciones titulares

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Croacia: Dominik Livaković; Marin Pongračić, Luka Vušković y Martin Erlić; Nikola Moro, Nikola Vlašić, Mario Pašalić y Petar Sučić; Ivan Perišić, Igor Matanović y Marco Pašalić. DT: Zlatko Dalić