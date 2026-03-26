Luis Suárez lo falló frente al arco y Luis Díaz no lo podía creer: ‘blooper’ en el Colombia vs Croacia

Le da la vuelta al mundo el fallo que tuvo Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia, en el partido ante Croacia. Fue este jueves, 26 de marzo de 2026, en juego válido por amistoso, fecha Fifa, en el Camping World Stadium de Orlando.

Corría el minuto 28 del primer tiempo. Colombia atacaba frontal al arco de Croacia y Luis Díaz, dentro del área, decidió darle un pase a Luis Javier Suárez que estaba solo frente al arco y sin portero. Sorpresivamente, el delantero del Sporting de Lisboa falló el tiro.

Luis Suárez misses a WIDE OPEN GOAL 😳



He could not have gotten that more wrong 👀 pic.twitter.com/CTiN0TD0dM — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 27, 2026

Las reacción de Luis Díaz no se hizo esperar. La estrella del Bayern Múnich se llevó las manos a la cabeza y reaccionó con absoluta sorpresa al fallo de Luis Javier Suárez, que se dio en un momento clave del partido y cuando todo iba 1-1.

Jhon Arias vuelve de forma triunfal a la Selección Colombia: golazo ante Croacia en apenas dos minutos

Colombia y Croacia sorprendieron en el primer tiempo

Los aficionados y la prensa que siguieron el partido no acabaron defraudados, pues en solo cinco minutos ya habían dos goles alumbrando el marcador, uno de Colombia y otro de Croacia. El amistoso, de dos candidatas a brillar en el Mundial 2026, está en boca de todos.

Quien abrió el marcador fue Colombia, sobre los 2′, gracias a un remate de Jhon Arias que acabó desviado por Périsic. Era el 1-0 que desató alegría en la Selección Colombia, pero que provocó reacción inmediata en Croacia.

¡VAMOS 🤩!



Jhon Arias apareció para marcar a favor de la Selección Colombia contra Croacia en duelo preparatorio rumbo al Mundial 2026 #GolCaracol #SiempreFutbol 🇨🇴 ⚽ pic.twitter.com/lS5vX3Tylo — Gol Caracol (@GolCaracol) March 26, 2026

Tan solo tres minutos después, sobre los 5′, Croacia empató gracias a un gol de media distancia de Luka Vuskovic. Sin embargo, acabó desviado por Jhon Lucumí y a Camilo Vargas se le complicó el tiro, por lo que nada pudo hacer para detenerlo.

🌐🇭🇷 Colombia 1-1 Croacia | Amistoso internacional



Rápidamente el joven defensor goleador LUKA VUSKOVIC consigue el empate para los croatas 👀



Muy ayudado por el desvío en Lucumípic.twitter.com/0tcVwPjsoX — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 26, 2026

La cereza del pastel, en el primer tiempo, fue de Croacia y gracias a Igor Matanovic. Corrían los 42′, los europeos tuvieron un tiro de esquina, el portero colombiano Camilo Vargas salió mal y facturaron. 2-1 en contra de Colombia.

🌐🇭🇷 Colombia 1-2 Croacia | Amistoso internacional



IGOR MATANOVIC FIRMA LA REMONTADA DE LOS CROATAS ANTES DEL DESCANSO



MALA SALIDA DE CAMILO VARGAS ❌pic.twitter.com/SKgpH4GbnF — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 27, 2026

Con ese marcador se fueron al descanso y la expectativa está puesta en que en el segundo tiempo siga siendo un partido vibrante.