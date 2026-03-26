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Luis Suárez lo falló frente al arco y Luis Díaz no lo podía creer: ‘blooper’ en el Colombia vs Croacia

Luis Suárez, el delantero top de Sporting de Lisboa, tuvo uno de los ‘bloopers’ más llamativos de esta fecha Fifa de marzo.

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Redacción Deportes
26 de marzo de 2026, 7:37 p. m.
Fallo de Luis Javier Suárez en amistoso de Colombia ante Croacia le da la vuelta al mundo.
Fallo de Luis Javier Suárez en amistoso de Colombia ante Croacia le da la vuelta al mundo. Foto: Transmisión oficial RCN.

Le da la vuelta al mundo el fallo que tuvo Luis Javier Suárez, el delantero de la Selección Colombia, en el partido ante Croacia. Fue este jueves, 26 de marzo de 2026, en juego válido por amistoso, fecha Fifa, en el Camping World Stadium de Orlando.

Corría el minuto 28 del primer tiempo. Colombia atacaba frontal al arco de Croacia y Luis Díaz, dentro del área, decidió darle un pase a Luis Javier Suárez que estaba solo frente al arco y sin portero. Sorpresivamente, el delantero del Sporting de Lisboa falló el tiro.

Las reacción de Luis Díaz no se hizo esperar. La estrella del Bayern Múnich se llevó las manos a la cabeza y reaccionó con absoluta sorpresa al fallo de Luis Javier Suárez, que se dio en un momento clave del partido y cuando todo iba 1-1.

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Colombia y Croacia sorprendieron en el primer tiempo

Los aficionados y la prensa que siguieron el partido no acabaron defraudados, pues en solo cinco minutos ya habían dos goles alumbrando el marcador, uno de Colombia y otro de Croacia. El amistoso, de dos candidatas a brillar en el Mundial 2026, está en boca de todos.

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Quien abrió el marcador fue Colombia, sobre los 2′, gracias a un remate de Jhon Arias que acabó desviado por Périsic. Era el 1-0 que desató alegría en la Selección Colombia, pero que provocó reacción inmediata en Croacia.

Tan solo tres minutos después, sobre los 5′, Croacia empató gracias a un gol de media distancia de Luka Vuskovic. Sin embargo, acabó desviado por Jhon Lucumí y a Camilo Vargas se le complicó el tiro, por lo que nada pudo hacer para detenerlo.

La cereza del pastel, en el primer tiempo, fue de Croacia y gracias a Igor Matanovic. Corrían los 42′, los europeos tuvieron un tiro de esquina, el portero colombiano Camilo Vargas salió mal y facturaron. 2-1 en contra de Colombia.

Con ese marcador se fueron al descanso y la expectativa está puesta en que en el segundo tiempo siga siendo un partido vibrante.