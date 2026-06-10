Video | Ojo, Colombia: así fue el gol que le anotó Nigeria a la Portugal de Cristiano Ronaldo que activa las alarmas

La Selección de Portugal ajustó su preparación para el Mundial 2026 (11 de junio - 19 de julio) con una victoria 2-1 llena de dudas sobre Nigeria, que además no clasificó a la Copa del Mundo. El juego se realizó en la ciudad portuguesa de Leiría, donde Cristiano Ronaldo fue titular, se quedó sin marcar, falló dos opciones claras de gol y fue testigo de un error defensivo que activa las alarmas.

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El atacante del Chelsea, Pedro Neto, abrió el marcador con un disparo cruzado de zurda (1-0, minuto 23), pero Nigeria devolvió la igualdad al marcador gracias a Akor Adams, delantero del Sevilla de España, quien logró irse de tres defensas portugueses para introducir el balón entre las piernas del arquero Diogo Costa (1-1, minuto 38).

En este gol es donde la Selección Colombia coloca el foco. Como primera medida, la Selección de Portugal tenía una defensa en modo de posesión ofensiva, con sus volantes adelantados para ser profundos en ataque. Se perdió la pelota y la defensa no estaba bien parada. La velocidad de los nigerianos hizo su efecto para que Adams quedara mano a mano con el portero y definiera cruzado.

A eso se agrega que la marca de los centrales fue eludida e incluso muchos reclamaron falta a favor de Portugal. Los nigerianos superaron la línea defensiva y eso abrió un mar de dudas, que se suma al discreto juego presentado, donde las individualidades salvaron a los portugueses del desastre.

Gol que salvó a Portugal y errores de Cristiano Ronaldo

El extremo de la Juventus, Francisco Conceiçao, dio la victoria a la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo con un disparo cruzado con la pierna izquierda (2-1, 75′).

Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro y considerado uno de los mejores de la historia, falló varias ocasiones y no pudo despejar las dudas que persisten sobre sus posibilidades en el Mundial 2026, que afronta ya con 41 años.

En el inicio del partido, Cristiano tuvo una gran oportunidad de anotar al minuto 9, pero el balón se fue desviado tras recibir una excelente asistencia del lateral Nelson Semedo.

El capitán de los portugueses luego envió un remate de cabeza por encima del larguero (34’) y en el 50’ disparó fuera con la izquierda, cuando tenía todo a favor ante el arquero nigeriano.

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, pudo contar ya con su plantel al completo, con la presencia en el partido de los cuatro jugadores que ganaron la Champions League con el Paris Saint-Germain: Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos y João Neves.

Itinerario de Portugal en Mundial 2026

Portugal viaja el viernes rumbo a su campamento base durante el Mundial, que estará instalado en Palm Beach (Florida, sur de Estados Unidos).

Su debut está previsto el 17 de junio en Houston contra la República Democrática del Congo, dentro de un grupo K donde luego se enfrentará a Uzbekistán y Colombia (27 de junio).