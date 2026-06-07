Presidente del Sporting estalló por polémica con Luis Javier Suárez: habló de “estrategias sucias”

Mientras que Luis Suárez sigue concentrando con la Selección Colombia para el Mundial, su futuro no tiene claridad y hay un hermetismo absoluto por lo que puede ser su decisión.

El equipo con el que negocia Luis Javier Suárez su fichaje: “ha alcanzado un acuerdo”

Tras la gran temporada goleadora que tuvo con el Sporting de Lisboa, el delantero despertó el interés de varios equipos que lo tienen en el radar, pero hay uno en especial: Fenerbahce de Turquía.

De hecho, en las últimas horas el reconocido periodista Fabrizio Romano aseguró que el colombiano tenía un acuerdo con Hakan Safi, candidato a la presidencia del conjunto turco, para que firmara con ellos si él ganaba las elecciones.

“Mientras hablábamos con los jugadores para llegar a un acuerdo, también hablábamos con los clubes. Hicimos todo conforme a las reglas y hablamos con el Sporting . Están al tanto de la situación, pero hay quienes intentan manipularla”, dijo el candidato.

Luis Javier Suárez es el principal delantero que tiene la Selección Colombia. Foto: Getty Images

De hecho, aseveró que si ganaba mostraría el contrato que supuestamente había firmado con el goleador cafetero y con el que ya había pactado todo.

Esta situación ha desatado una gran polémica en Portugal, ya que el samario tiene contrato vigente con el Sporting de Lisboa y, por lo mismo, tenía que comunicarse primero con el club si quería contar con los servicios de él.

Ahora, la controversia aumentó en las últimas horas por las declaraciones que entregó Frederico Varandas, presidente del conjunto portugués, quien expresó su molestia. “No conozco al candidato a la presidencia del Fenerbahçe, pero conocemos muy bien a su director de campaña”, dijo en diálogo con el medio Correio da Manhã.

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“Vive en Oporto y sabemos muy bien cómo actúa, tanto él como sus amigos; ya estamos acostumbrados. Y esas estrategias sucias no cuajan en el Sporting: rebotan y se van a afuera”, agregó.

El dirigente recordó que ya en su momento vivieron una situación muy parecida con el danés Morten Hjulmand, por lo que apuntó con toda en contra de sus rivales.

“El último día del mercado de invierno, salió una noticia sobre una supuesta oferta del Atlético de Madrid por el capitán Hjulmand. Una oferta que nunca existió, pero sabemos de dónde salió la noticia, quién la filtró y, casualmente, salió una semana antes del partido entre el FC Porto y el Sporting. Una coincidencia”, manifestó.

Varandas fue contundente al decir que todos los futbolistas del Sporting de Lisboa pueden generar interés y, por lo mismo, fue claro al apuntar que el precio de Suárez es de 80 millones de euros, por lo que no lo dejaran salir por menos.

“Ni siquiera hace falta que hable con nosotros, solo tiene que hacer el pago”, sentenció.

Por último, destacó el nivel que ha mostrado el colombiano y todo lo que ayudó esta temporada. “En cuanto a Suárez, es un gran profesional, ha marcado 38 goles y el año que viene marcará 40“, concluyó.