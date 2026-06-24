Colombia tiene una base de jugadores que maneja Néstor Lorenzo con gran capacidad. Pocas veces al entrenador se le ve ‘pateando’ el tablero, haciendo cambios alocados o probando esquemas diferentes.

En el más reciente partido ante RD Congo, el DT argentino hizo tres variantes; dos posicionales y una táctica. Entre los cambios que hizo y surtieron efecto estuvo el de James por JuanFer y Suárez por Córdoba.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Luis Suárez, primer parte

Quien es goleador del Sporting de Lisboa en Portugal no ha logrado transladar dichas anotaciones a la Selección Colombia. Hasta la fecha 2 en el Mundial, el samario sigue estando ausente en la tabla de goleadores.

Durante el partido del pasado martes, Suárez luchó con los defensores, a tal punto que cuando fue cambiado se le vio afectado en uno de sus hombros. El atacante hizo gestos de dolor y quedó la duda en el aire sobre su salud.

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En rueda de prensa postpartido, Lorenzo hizo referencia a sus cambios, la razón para hacerlos y fue donde entregó el primer parte sobre Suárez.

En efecto lo que le pasó a Lucho fue un malestar en su brazo: “Estaba sentido del hombro”, confirmó el DT, sin comunicar la gravedad de la situación para el titular.

A su vez, le destacó que hubiese hecho el trabajo ‘sucio’ para que los demás aparecieran y tuvieran chances de marcar: “Luis Suárez buscó, fijó a los centrales para generar espacios”.

Tras mencionar a su atacante, luego se centró en James Rodríguez. A este le dio solo 57 minutos, un par menos de lo que le permitió jugar en el debut contra Uzbekistán.

“Lo cambié para refrescar. Hizo un gran partido”, le reconoció el extranjero al 10 colombiano.

Más reconocimientos

Para Lorenzo no hubo uno solo que desentonase en el plan de juego que les propuso. A todos los reconoció por haber logrado la victoria y la clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

“Hicieron un partidazo los muchachos, les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar con más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores”, opinó de la alegría colombiana.

La Selección Colombia reacciona a su victoria contra RD Congo en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Una mención especial les lanzó a los centrales; la pareja de Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, además de Jefferson Lerma que se junta para montar la pared defensiva de Colombia.

“Son los que quedan expuestos cuando el equipo juega tan arriba con los laterales adelantados. Lerma y los dos centrales hicieron un trabajo espectacular”, les aplaudió.

En la mira Portugal

Afortunadamente para ir a medirse con una que es catalogada como favorita, la Selección Colombia ya no tendrá afugias de resultado. Si bien se buscará ganar, no está comprometida la continuidad en la Copa Mundo.

La necesidad para ser líderes del grupo será de Portugal, que no pudo ganar en la fecha inicial y solo hasta el segundo partido logró encaminarse cuando goleó a Uzbekistán por 5-0.

Dicho juego entre Colombia y Portugal se llevará a cabo el próximo sábado, 27 de junio, desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia).