Las especulaciones sobre el futuro del técnico Néstor Lorenzo, en la Selección Colombia, suman un nuevo capítulo en pleno Mundial 2026. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, afirmó que desean la continuidad del estratega argentino de 60 años.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cristiano Ronaldo lanza temible frase para Colombia: esto dijo tras su doblete con Portugal

Más allá de las especulaciones, donde incluso vincularon a Lorenzo como entrenador de Boca Juniors, algo que en el futuro inmediato no podrá ser porque el xeneize oficializó a Rodolfo Arruabarrena, parece que desde la FCF hay un interés alto en que el proyecto siga en manos del argentino.

Ramón Jesurún: “Esperemos que con él las cosas continúen”

Jesurún habló con Fabio Poveda, de Blu Radio, y tocó varios temas. Entre los muchos que dialogaron, el futuro del técnico Néstor Lorenzo.

“Lo de Néstor Lorenzo es muy claro: es el técnico hoy de nuestra selección. Esperemos que con él las cosas continúen, es la idea que tenemos”, arrancó afirmando Ramón Jesurún de manera clara.

Y añadió: “El Mundial es un punto de referencia, que fue al fin y al cabo por el cual todas las selecciones contratan a sus técnicos. El objetivo es clasificatorias y, llegado el Mundial, lo hemos cumplido con él, que era nuestro propósito. Ya miraremos en las próximas semanas cuál va a ser el futuro de todos”.

¡ATENCIÓN 🚨!



Hay novedades sobre Néstor Lorenzo 🫡 y su futuro con la Selección Colombia 🇨🇴 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽🤩 pic.twitter.com/8Usg9MMc3b — Gol Caracol (@GolCaracol) June 23, 2026

¿Qué había dicho Néstor Lorenzo sobre su futuro en Selección Colombia?

El pasado 25 de mayo, apenas dio la lista de 26 convocados al Mundial United, a Néstor Lorenzo le indagaron sobre su futuro en la Selección Colombia. La pregunta fue si esa era su última convocatoria al mando del plantel cafetero.

🗣️ "Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial"



🇨🇴👀 Néstor Lorenzo evita hablar de su futuro en la Selección más allá de la Copa del Mundo



📹 @JDBeetar pic.twitter.com/zyjHcil78B — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 25, 2026

“No voy a hablar de eso, no lo sé. Por ahora, hasta que tenga contrato, sí. Me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial. Dios dirá”.

Néstor Lorenzo se la juega con Colombia en este Mundial 2026

Tras la victoria sobre Uzbekistán, en el primer partido, la Selección Colombia arrancó con pie derecho su participación en este Mundial 2026. Los focos ahora están en que el plantel pase de la fase de grupos.

“Esperemos que sea diferente, que lleguemos escalón por escalón a los últimos días del Mundial. Esto es muy parejo y vamos a jugar cada partido como si fuera un final”, dijo Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido contra Congo.

Sobre el jugador estrella, Luis Díaz, soltó: “No importa donde inicie o donde se le vea, donde él se sienta cómodo, sobre la raya para recibir, pero luego termina muchas jugadas por dentro y eso nos da versatilidad al equipo. Lucho está siendo un delantero completo”.