Esto dice una carta que Irán dejó en el estadio de Los Ángeles que retumba en Estados Unidos: sorpresa para Trump

Hubo sorpresa en el estadio Los Ángeles por dos razones. Este domingo, 21 de junio, la Selección Irán supo frenar a una Bélgica llena de dudas y rescató un valioso empate 0-0 que hace bulla el grupo G del Mundial 2026. Por si fuera poco, tras el heroico resultado, los iraníes tuvieron un gente que nadie vio venir que resulta sorpresivo para Estados Unidos.

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Aunque la Selección Bélgica tuvo más opciones de gol, le costó definir y no encontró nunca el camino para batir al portero iraní. Los europeos dejaron una imagen muy insípida y se acercan a lo que sería un fracaso absoluto si no clasifican a la siguiente ronda de la Copa del Mundo. Por su parte, Irán se ilusiona con un golpe en la tabla y clasificar.

Tras el partido, los futbolistas iraníes firmaron una carta que causó revuelo en las redes sociales y sorprendió en el Mundial 2026. En medio de tensiones entre Estados Unidos e Irán, los deportistas dieron un gran ejemplo y el mensaje escrito a mano que dejaron en el camerino del SoFi Stadium es tema de debate y opiniones en la Casa Blanca.

En unos renglones, se ve que escribieron algo referente a la paz y que esa es la clave de la unión entre naciones. En otro apartado, agradecieron a Los Ángeles y su personal de logística por toda la hospitalidad, teniendo en cuenta que los dos primeros partidos del Mundial 2026 los jugaron en el SoFi Stadium.

Bélgica vs, Irán fecha 2 del Grupo G. Foto: FIFA

“Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones”, es una de las frases escrita en inglés. “Gracias, Los Ángeles, por tu hospitalidad. Y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y su alma durante estos 180 minutos”, agregaron los iraníes, en palabras que caen en momentos clave y de tensión política y bélica entre los dos países.

Carta de Irán en Los Ángeles. Foto: Tomado de redes sociales

Estados Unidos aleja la presión de Irán

Irán jugaba sus partidos en Los Ángeles y de inmediato debía viajar a México a su campamento. En medio del escrito encontrado en el estadio, también se conoció una nueva política de Estados Unidos, que flexibiliza la estadía del equipo iraní por la costa oeste estadounidense.

Tras sus salidas en California, ahora Irán deberá desplazarse a Seattle, al norte de la Costa, para verse las caras con Egipto. Estados Unidos permitirá entrar al país dos días antes del compromiso el 26 de junio en el Lumen Field.

“Para el tercer partido del equipo iraní en Seattle el 26 de junio, el equipo tiene permiso para entrar a Estados Unidos dos días antes del partido”, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a la Agencia AFP.