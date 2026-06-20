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Lista de partidos del Mundial 2026 que se juegan el domingo 21 de junio: hora y canal para ver

Cuatro juegos de los grupos G y H, respectivamente, se estarán jugando en la jornada dominical. Todos necesitan de puntos para clasificar.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de junio de 2026 a las 8:44 p. m.
Romelu Lukaku y Lamine Yamal tendrán acción con Bélgica y España este domingo, 21 de junio, en el Mundial 2026
Romelu Lukaku y Lamine Yamal tendrán acción con Bélgica y España este domingo, 21 de junio, en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

No paran las acciones del Mundial 2026. Este domingo, 21 de junio, ocho selecciones volverán a jugar y disputarán la fecha 2 de la fase de grupos.

Una de las que más se espera es de España, que viene de empatar ante la modesta Cabo Verde en el debut. Para esta oportunidad se espera que los de Luis de la Fuente logren sobreponerse con un Lamine Yamal que podrá tener más minutos tras superar su lesión.

Lamine Yamal, suplente en el primer partido del Mundial 2026 con España
Lamine Yamal, suplente en el primer partido del Mundial 2026 con España Foto: Getty Images

En ese mismo grupo está Uruguay, que necesita sumar de a tres para tomar alguna ventaja luego del empate a un tanto con Arabia Saudita en la fecha 1.

Esa zona H del Mundial 2026 está pareja; todos cuentan con una unidad y para los favoritos, España y Uruguay, es prioridad ganar para llegar a la última jornada cuando se crucen con la mayor ventaja posible en cuanto a puntos, diferencia de gol, entre otros ítems.

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Hora y canales de los partidos del Mundial 2026 (21 de junio)

España vs. Arabia Saudita

Hora: 11:00 a. m. (Colombia)

Transmisión: Win Sports, DirecTV Sports / DGO, Disney+ (según región) / DAZN / Amazon Prime / Paramount+

Bélgica vs. Irán

Hora: 2:00 p. m. (Colombia)

Transmisión: Gol Caracol, RCN, DirecTV Sports / DGO / Disney+.

Uruguay vs. Cabo Verde

Hora: 5:00 p. m. (Colombia)

Transmisión: DirecTV Sports / DGO / DAZN / Amazon Primer Video / Paramount+.

Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 8:00 p. m. (Colombia)

Transmisión: DirecTV Sports / DGO / DAZN / Amazon Primer Video / Paramount+.

En lo que respecta al grupo G, que tiene a Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto, todos están empatados en un punto. Ni siquiera los belgas lograron estrenarse con una victoria y ahora están apurados para la definición hacia los dieciseisavos de final.

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Eliminados y clasificados

Hasta la noche de este 21 de junio, ya se conocía que, con dos fechas jugadas, un par de selecciones se lograron clasificar. México fue la primera, luego se le adhirió Estados Unidos y en las últimas horas lo hizo Alemania.

Los germanos lograron remontarle a Costa de Marfil, quienes empezaron ganando y daban la sorpresa. No obstante, luego vino el doblete de anotaciones de Deniz Undav que les permitió a los europeos celebrar anticipadamente.

Deniz Undav, delantero de la Selección de Alemania que anotó doblete ante Costa de Marfil
Deniz Undav, delantero de la Selección de Alemania que anotó doblete ante Costa de Marfil Foto: Chris Young/The Canadian Press v

Al goleador de moda en el Mundial le bastaron ocho minutos en campo y puso el empate transitorio.

Tras eso, Alemania no bajó los brazos en busca del resultado a su favor. Le fue más complicado de lo esperado, pero nuevamente quien milita en Stuttgart le dio la alegría a los simpatizantes de la ‘Mannschaft’ en el 90+4′.

Ese par de anotaciones de quien milita en Stuttgart lo hicieron treparse a la cima de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi. Ambas cuentan con tres tantos.

La historia de Undav es particular debido a que hasta hace un par de años no era profesional. Ahora, con 29 años, se está convirtiendo en la sensación y hoy día su nombre retumba en todo el mundo por su efectividad frente al arco rival.