Festín de Países Bajos en el Mundial 2026: golea a Suecia, acaricia la clasificación y así va la tabla del grupo F

La selección de Países Bajos se luce en el estadio de Houston, Texas, y le pasa por encima a Suecia, que había goleado por cinco goles en el debut ante Túnez. Ahora las cosas son al contrario y los suecos sufren una durísima caída por cinco tantos a manos de la ‘Naranja Mecánica’. Básicamente, la ventaja que lograron en el juego anterior la perdieron, pero en la última fecha jugarán su posición en la siguiente fase.

Definido el árbitro para Colombia vs. RD Congo: gran antecedente tranquiliza a Lorenzo, James y Luis Díaz

Grave problema para Raphinha contra Haití en el Mundial 2026: alarmas encendidas en Brasil

El partido entre Países Bajos y Suecia fue válido por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Tras el 5-1 final, los neerlandeses quedan con cuatro puntos en la tabla de posiciones del grupo F, con muchas opciones de asegurar el primer puesto en la última jornada ante Túnez en Kansas City.

Por su parte, la Selección Suecia queda con solo tres puntos en la tabla y deberá definir su futuro en la Copa del Mundo ante Japón en Dallas. Los suecos no se vieron cómodos en el juego, pero intentaron dar batalla a un equipo neerlandés inmensamente superior y los espacios que dio en defensa los pagó caro.

Páises Bajos se presentó a este partido con mucha sed de victoria luego del inesperado empate con Japón, 2-2, que ahogaron sus opciones de cazar el primer puesto. Por la segunda fecha, el compromiso se veía parejo, pero definitivamente la ‘Naranja Mecánica’ mostró sus condiciones y ratifica que es gran candidata al título del Mundial.

En la tabla de posiciones las cosas le sonríen y es muy factible que quede primero, ya que enfrentará en la tercera fecha a una Túnez que se ve débil, pero que anhela reaccionar con el nuevo entrenador. Por su parte, Suecia se medirá con los japoneses, en una pelea, seguramente, por el segundo lugar de esta zona de competencia.

Países Bajos acaricia la clasificación

De esta manera, tras el gol de Crysencio Summerville y los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, Países Bajos se ubica en zona de clasificación como primero de grupo con cuatro puntos, misma condición en la que están equipos como Canadá, Suiza, Marruecos, Brasil, que prácticamente ya colocan su nombre en la segunda ronda de la Copa del Mundo.

Selección de Países Bajos Foto: FIFA

El próximo partido de Países Bajos se jugará el próximo 25 de junio desde las 6:00 p.m., hora colombiana, ante Túnez, en el estadio Kansas. Mismo día saldrá Suecia ante Japón en Dallas.