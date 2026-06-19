Grave problema para Raphinha contra Haití en el Mundial 2026: alarmas encendidas en Brasil

La Selección Brasil cumple con lo que es habitual y golea a Haití con tres goles (3-0) en apenas la primera parte, en el partido válido por la segunda fecha del grupo C del Mundial 2026. Más allá del contundente marcador, el volante Raphinha enciende las alarmas en la ‘Canarinha’ por su salida de emergencia.

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Brasil tenía muchas dudas de por medio para este Mundial 2026, pero de a poco va puliendo detalles y le coloca un ‘stop’ a sus más fervientes críticos apenas llegó a suelo estadounidense. Los brasileños con Carlo Ancelotti como director técnico sigue en la baraja de candidatos al título y al menos con Haití se sacuden de la oscuridad que parecía andar sobre ellos.

En medio del 3-0, se presentó un grave problema para el jugador y su selección nacional, que por lesión tuvo que abandonar la cancha del Lincoln Financial Field de Filadelfia. Raphinha, clave en el tridente de ataque brasileño, abandonó la cancha y sus gestos lo dicen todo.

Se le vio preocupado y triste porque no pudo continuar en el partido y Vinicius estuvo muy cerca de él cuando se presentó la coyuntura. Cruzaron palabras y se dio el cambio sobre el minuto 40 por Rayan, quien milita en el Bournemouth de la Premier League y es una de las sorpresas de la convocatoria. Se espera cómo avanza Raphinha con su dolencia y si puede estar en la última salida del grupo ante Escocia.

Los goles de Brasil ante Haití

El primer gol del partido llegó sobre los 23′ del primer tiempo. Parecía que Haití aguantaba en el campo, pero el brasileño Matheus Cunha apagó la inspiración haitiana y aprovechó un increíble error del portero Johnny Placide, quien dejó un rebote en el área y su compañero, Hannes Delcroix, no pudo despejar.

Y LLEGÓ EL GOL DE VINI



El 7 de Brasil marcó el 3-0 ante Haití y la Canarinha se va al descanso con el inicio de lo que puede ser una goleada más grande.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tzaSyR4dyt — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

El segundo tanto del encuentro llegó sobre los 36′, otra vez obra de Matheus Cuña. Un violento remate del atacante, imposible de atajar para el guardameta Johnny Placide, dejaba el 2-0 parcial.

Ya en el tiempo de descuento, a los 45+2′, Vinícius Júnior anotó el tercero tras una corrida que lo dejó mano a mano con el portero Johnny Placide. En la segunda parte, Endrick avanzaba con el cuatro tanto sobre el 77′, pero fue pillado en offside.

Paseo a media máquina de Brasil ante Haití, pero hay dolor por Raphinha y se esperan sus avances médicos y que la situación no pase de una molestia muscular.