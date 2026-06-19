Lamine Yamal baja de la nube a España en el Mundial aceptando realidad: “No es el momento”

Tras el debut de España en el Mundial con marcador 0-0 ante Cabo Verde, Lamine Yamal por fin tomó la palabra para señalar que considera “muy pronto e innecesario” disputar el partido completo ante Arabia Saudita el domingo 21 de junio en la segunda jornada.

“Tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar el partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, declaró en una entrevista con la televisión pública española.

El fenómeno de 18 años llegó al Mundial tras 54 días sin jugar por sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

🗣️Lamine: "Me encuentro muy bien, preparado para lo que el 'míster' quiera. Pero no es el momento de un partido entero".@SEFutbol le espera el domingo. Entrevista completa a 'TDP, Directo al Mundial', aquí:https://t.co/u9sF8xoB1e@roigroba_tve @Rodfbh1 #MundialRTVE @La1_tve pic.twitter.com/tVuArvk48b — Teledeporte (@teledeporte) June 19, 2026

En el empate sin goles inicial ante Cabo Verde disputó 25 minutos y en la segunda jornada podría jugar “una hora”, señaló el seleccionador de la Roja, Luis de la Fuente, el jueves en una entrevista con la radio Cope, sin especificar si saldrá como titular o de revulsivo.

“Todos los jugadores, en la etapa final de la temporada, cada lesión, piensas en el Mundial y, obviamente, en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado”, añadió Lamine.

Convertido en una de las caras visibles del planeta fútbol, la figura del atacante del Barcelona es omnipresente en rascacielos y carteles publicitarios.

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“Lo llevo con calma, no es algo diferente. Sé lo que soy fuera de España y en España. Intento dar mi máximo nivel, es lo que la gente quiere”, expresó.

“Si tienes la imagen en ese edificio (rascacielos enfrente del Estadio Atlanta) es porque puedes hacer las cosas dentro del campo que le gustan a la gente, que la gente se emociona al verte jugar”, completó.

Finalmente, preguntaron al extremo de la Roja por Leo Messi, que comenzó el Mundial con un triplete ante Argelia (3-0) cuando está a punto de cumplir 39 años.

“Cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas es porque las busca... No hay nada más que decir, mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor”, aseguró.

Neymar es el ídolo de Lamine Yamal. Foto: AFP

España completó su último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de viajar este viernes a Atlanta, donde se entrenará el sábado con vistas al duelo del domingo.

El único jugador que no participó en la sesión colectiva fue el extremo Víctor Muñoz, que ha recaído de su lesión muscular.

Mikel Merino, ausente en las dos sesiones precedentes por “gestión de cargas”, sí estaba en el grupo.

España, contra las cuerdas

Tras haber empatado en la primera fecha, España deberá recuperarse en la segunda y tercera. Su grupo H no es sencillo, pues cuenta con Arabia Saudita, que le ha dado problemas a las grandes seleccines en ediciones pasadas, y con Uruguay.

Sobre las 11:00 a. m. de este 21 de junio, los ibéricos deberán mostrar una mejor cara. Sin Lamine Yamal, pero con otros hombres de peso como Rodri, Pedri, entre otros, ante los saudíes tendrán que sortear de manera correcta su reto y hacerse con los tres puntos.

*Con información de AFP.