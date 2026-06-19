Youtuber de Uzbekistán se quejó y denunció a hinchas colombianos: “Qué falta de respeto”

La Selección Colombia ganó su partido frente a Uzbekistán (3-1) y se montó a la primera posición del grupo K en la Copa Mundial de la Fifa 2026. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz marcaron los goles de la Tricolor en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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Aunque la mayoría de asistentes eran de nacionalidad colombiana, también hubo espacio para los hinchas uzbekos.

En términos generales no hubo problemas de seguridad durante el partido, sin embargo, hinchas del conjunto asiático denunciaron agresiones por parte de colombianos tras el tercer gol.

Archiball, youtuber de Uzbekistán, grabó el momento en que desde el segundo piso les empezaron a lanzar cerveza y vasos plásticos. “¿Qué es esto hinchas colombianos? Una falta de respeto", dijo.

“Ustedes ganaron, 3-1, ¿qué quieren de nosotros? ¿Por qué cerveza? Chicos, nosotros somos musulmanes, no tiren cerveza por favor, que falta de respeto", agregó.

@masdeportesmasnoticias MásMundial | 🇨🇴 La gran noche de Colombia terminó con un hecho lamentable en las tribunas del Estadio Azteca. Mientras la Tricolor celebraba la victoria 3-1 ante Uzbekistán, algunos aficionados colombianos ubicados en la parte alta del escenario lanzaron cerveza hacia seguidores asiáticos que estaban en la zona inferior.La situación generó molestia entre varios aficionados uzbekos, teniendo en cuenta que gran parte de la población de Uzbekistán es de tradición musulmana y algunos seguidores pueden evitar consumir o tener contacto con alcohol por sus creencias religiosas.Un episodio que empañó una jornada histórica para Colombia. ♬ sonido original - más+deportes / más+noticias - más+deportes / más+noticias

La impresión de Archiball hasta ese momento era positiva, pues se había tomado fotos con hinchas colombianos antes de entrar y disfrutó del partido sin ningún tipo de problema.

Pero los ánimos se calentaron después del empate de Uzbekistán. Aunque Colombia recobró la ventaja y ganó el partido, el resultado se empañó por el comportamiento de algunos hinchas en la zona norte del Estadio Azteca.

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Más allá de terminar con la ropa mojada, lo que le molestó a la hinchada del combinado uzbeko fue que les lanzaran precisamente vasos de cerveza.

Y es que la mayoría de la población en Uzbekistán son musulmanes. De hecho, el islam es la religión predominante en el país por un margen muy amplio, arraigada profundamente en su historia, su cultura y su arquitectura.

A pesar de esta diferencia marcada, la constitución de Uzbekistán establece formalmente que el país es un estado laico. Esto significa que el gobierno y la religión están separados, y se garantiza la libertad de culto.

Uzbekistán saluda a sus hinchas en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Su próximo partido: ante Portugal

La selección uzbeka se trasladará a Estados Unidos para su segundo partido en la fase de grupos. El próximo martes, 23 de junio, enfrentarán a Portugal con la esperanza de sumar puntos y mantenerse vivos en el sueño de la clasificación.

Dicho compromiso será a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia). Más tarde ese mismo día, la Selección Colombia se verá las caras contra RD Congo en Guadalajara.

El grupo K llegará a su fin el sábado 27 de junio, cuando Colombia enfrente a Portugal y Uzbekistán haga lo propio ante Congo. Directamente clasificarán los dos primeros, mientras que el tercero tendrá que ver si le alcanza para obtener uno de los ocho cupos restantes.