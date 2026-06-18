Gianni Infantino quedó atónito por lo que pasó en el Colombia vs. Uzbekistán: dejó contundente mensaje

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, no ocultó su sorpresa por la gran asistencia de colombianos al estadio Ciudad de México el pasado 17 de junio, cuando la Tricolor venció a Uzbekistán por 3-1 en un recinto deportivo copado de amarillo, azul y rojo.

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De hecho, una imagen se hizo viral en el Mundial 2026 y fue gracias a los hinchas colombianos. Más de 80.000 espectadores estaban en el estadio de la capital mexicana, y entonaron con emotividad el himno de Colombia.

Gianni Infantino: “Una palabra para la afición colombiana: espectáculo”

“Bueno, felicidades a Colombia por ganar este partido contra Uzbekistán. Fue un partido muy muy duro, pero ganó Colombia, felicidades. Fue un partido muy apretado, aquí en Ciudad de México, para Uzbekistán contra Colombia”, arrancó afirmando Infantino.

Añadió: “Estadio lleno otra vez. 81.000 espectadores y una increíble atmósfera aquí en Ciudad de México. Un juego fantástico por Uzbekistán y por Colombia con emoción pura, tensión pura, dos grandes equipos y un espectacular partido”.

Finalmente, dio un sentido mensaje para la afición cafetera: “Una palabra para la afición colombiana: un espectáculo. Felicidades y un abrazo a todos. Esto es el Mundial 2026, es épico”.

Locura por los colombianos en México

Ya es bastante común ver a los aficionados colombianos en varios estadios del mundo, pero lo que ocurrió en el partido de Ciudad de México acabó siendo más que histórico. Hasta los mismos mexicanos quedaron atónitos con la asistencia.

Así lo titulan en la prensa de ese país:

“Colombia es local en el Estadio Ciudad de México; más de 70.000 aficionados arropan a la Tricolor” - Récord

“La fiesta colombiana se apoderó del Estadio Ciudad de México. A unas horas del debut de la selección Colombia frente a Uzbekistán en la justa veraniega, el inmueble de Santa Úrsula teñido de amarillo, azul y rojo gracias a la masiva presencia de aficionados sudamericanos”.

“Qué chimba, parce” - MedioTiempo

“Qué chimba, parce. Colombia metió 80.824 aficionados para su juego en la CDMX”, registró el medio referenciado en sus redes sociales, despertando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

¡QUÉ CHIMBA, PARCE! 🇨🇴



Colombia metió 80 mil 824 aficionados para su juego en la CDMX



📸 Reuters pic.twitter.com/xoO7nPxUvY — MedioTiempo (@mediotiempo) June 18, 2026

“Colombia: miles de fanáticos reunidos en Reforma previo al debut” - ESPN México

“Cerca de 10.000 aficionados de la selección de Colombia tiñeron de amarillo el Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia en un histórico banderazo previo a su debut frente a Uzbekistán”.