Colombia rompe récord en venta de motos: julio registró la cifra más alta y estas fueron las marcas que dominaron el mercado

El mercado de motocicletas en Colombia alcanzó un nuevo máximo histórico. De acuerdo con el más reciente boletín de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante julio de 2026 se registraron 131.936 motocicletas nuevas, una cifra que representa el mayor volumen mensual de la serie histórica.

Este es el carro que se coronó en julio como el favorito de los colombianos: ya superó las 10.000 ventas en 2026

El informe señala que, frente a junio de este mismo año, el mercado creció 22,83 %, lo que equivale a 24.524 motocicletas adicionales. En comparación con julio de 2025, el incremento fue del 17,59 %, lo cual da luz sobre el dinamismo del sector durante 2026.

El buen comportamiento también se evidencia en el acumulado del año. Entre enero y julio de 2026 se matricularon 787.182 motocicletas nuevas, es decir, 184.876 más que en el mismo periodo de 2025, para un crecimiento acumulado del 30,69 %.

Las marcas más vendidas

En cuanto al comportamiento por fabricantes, Bajaj lideró el mercado con 21.898 motocicletas registradas, lo que le permitió alcanzar una participación del 16,60 %. Le siguieron Suzuki, con 21.257 unidades, y AKT, con 20.826.

Aunque no ocupó el primer lugar en ventas, Honda fue la marca que más creció entre las principales del mercado, con un aumento del 31,42 % frente a julio de 2025. También sobresalieron TVS, con un crecimiento del 26,63 %, y Bajaj, con 25,41 %.

¿Qué motos prefieren los colombianos?

El informe muestra que las motocicletas con motores entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron el 47 % de las compras realizadas durante julio, muy por encima de cualquier otro segmento. En segundo lugar se ubicaron las motos entre 151 y 200 cc, con una participación del 28,26 %.

Por modelos, la AKT AK125NKD EIII fue la motocicleta más registrada del país con 9.045 unidades, seguida por la Honda XR190L 2.0 y la Bajaj CT100 ES Spoke.

En conjunto, los diez modelos más vendidos representaron 34,96 % del mercado nacional y, según el informe, todos incorporan sistemas de frenado avanzado ABS o CBS, lo que mostraría una mayor apuesta por la seguridad.

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Las regiones con más registros

Por departamentos, Cundinamarca encabezó el listado con 24.666 motocicletas registradas, seguida por Antioquia con 21.363 y Valle del Cauca con 14.078. Entre los tres concentraron 45,56 % de todos los registros del país durante julio.

A nivel municipal, Sabaneta (Antioquia) ocupó el primer lugar con 9.981 registros, seguida por Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca). Estos tres municipios lideraron el ranking nacional de matriculación de motocicletas nuevas durante el mes.