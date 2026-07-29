Nueva revisión tecnomecánica en Colombia: así cambiarían las inspecciones para carros y motos

La revisión tecnomecánica es una de las inspecciones más importantes que existen, ya que es la que se encarga de los sistemas mecánicos, de gases y de seguridad de los vehículos, de esta manera autorizándolos a transitar por las calles de Colombia.

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Es por ello que esta verificación podría estar presentando varios cambios de cara al futuro, ya que el Gobierno Nacional, a través de una coordinación entre el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), ha comenzado un proceso para modernizar esta revisión obligatoria para los carros y motos del país.

Por medio de esta iniciativa, se busca brindar procedimientos mucho más integrales, así como añadir nuevos criterios técnicos y tener mayores controles para los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).

Los cambios propuestos pretenden garantizar que los vehículos cumplan con las condiciones técnicas necesarias para circular de forma segura por las vías del país. Foto: Getty Images

Este proyecto forma parte de las acciones previstas dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, en donde la meta es poder fortalecer la protección en las vías de la nación, así como permitir que Colombia cada vez esté llegando a los estándares internacionales.

No obstante, cabe informar que la iniciativa aún se encuentra en proceso, lo que significa que aún no puede ser aplicada, debido a que en estos momentos se encuentra en un proceso de etapa de consulta pública con la que puede recibir observaciones tanto de ciudadanos, gremios y empresas del sector.

Las propuestas para la nueva revisión técnico-mecánica en Colombia

Dentro de los puntos centrales de la nueva propuesta por las entidades de transporte del Gobierno Nacional, se busca crear seis manuales técnicos, que constituirán la base para la futura regulación del sector.

Uno de los cambios que se busca para la revisión técnico-mecánica es poder implementar un nuevo esquema general, en donde estén presentes procedimientos específicos de acuerdo a la clase del vehículo, así como fijar nuevas reglas encargadas de supervisar el rol de los CDA.

La iniciativa contempla nuevos criterios técnicos, mayores controles a los CDA y procedimientos de inspección más integrales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro punto clave dentro de la iniciativa es realizar una revisión especializada para aquellos vehículos que tienen algún caso particular. Por ejemplo, se propone que exista un manual enfocado a evaluar aquellos coches y motos que previamente hayan tenido alguna modificación física y mecánica.

Asimismo, se busca establecer un protocolo de inspección para los vehículos que hubieran sufrido algún caso de siniestro vial. De esta manera, se puede verificar que un automotor cuenta con los requisitos necesarios para transitar por la nación luego de haber sufrido un accidente y ser posteriormente reparado.