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Las motos que se salvan de la revisión técnico-mecánica; moteros celebran decisión que los exime del costosos trámites

Las autoridades confirmaron lo establecido en el Plan de Desarrollo que busca disminuir la carga económica para los moteros.

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Redacción Vehículos
16 de marzo de 2026, 12:16 p. m.
Los motociclistas deberán verificar el año de matrícula de su motocicleta.
Los motociclistas deberán verificar el año de matrícula de su motocicleta. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La motocicleta es el medio de transporte más utilizado en Colombia y también el que más matrículas generó el año pasado, superando el millón de unidades, algo que no solo significa un incremento de la industria, sino medidas adicionales para promover la seguridad vial en el país.

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Por esta razón más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esto.
La revisión técnico-mecánica es obligatoria para las motos después de los dos años de matrícula. Foto: Secretaría de movilidad / Getty Images / Montaje: Semana

Para los moteros, es clave que tengan presente que para poder circular por las calles es necesario contar con una serie de documentos que garantizan que, en caso de un accidente los involucrados recibirán atención médica y que el vehículo se encuentra en condiciones optimas para su circulación.

Se trata del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y de la revisión técnico-mecánica; esta última, crucial para los motociclistas, pues un estado mecánico óptimo diminuye en gran medida el riesgo de accidentes de tránsito.

Al respecto, y teniendo en cuenta que la tecnología ha venido avanzando e incluyendo nuevas mejoras para que las motocicletas ofrezcan una mayor seguridad, las autoridades han tomado decisiones sobre cada cuánto las motocicletas deben ser sometidas a la revisión técnico-mecánica.

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De igual manera, se ha contemplado que este tipo de vehículos son utilizados por muchas familias para generar sus propios ingresos, razón por la que cubrir estos trámites puede restar márgenes de ganancia a quienes dependen económicamente de su motocicleta

Estas dos variables han hecho que el Ministerio de Transporte haya puesto en marcha una nueva normativa que contempla que la revisión técnico-mecánica se realice, para motocicletas nuevas, dos años después de haber sido matriculada.

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más de la mitad de las víctimas viales en la ciudad corresponden a motociclistas. (Imagen de referencia).
más de la mitad de las víctimas viales en la ciudad corresponden a motociclistas. (Imagen de referencia). Foto: 123rf

Con esta acción se busca que los motociclistas reduzcan la carga administrativa y económica que significa el mantenimiento de su vehículo, teniendo en cuenta que la tecnología ha venido avanzando y las motos vienen dotadas con nuevos avances que dan muchas más garantía a los pilotos y que reducen la posibilidad de que presenten fallas mecánicas en los dos primeros años.

En este sentido, y según lo contemplado en la Ley 2294 de 2023, las motocicletas matriculadas que no cumplan dos años de registro no están obligadas a realizar al revisión técnico-mecánica.

En este orden se ideas las motos que no deben realizar revisión técnico-mecánica en 2026 son:

  • Motos matriculadas en 2026.
  • Motos matriculadas en 2025.
  • Motos matriculadas en 2024, que no cumplan los dos años de registro.

¿De cuánto es la multa por no tener revisión técnico-mecánica?

En Colombia, la multa por no tener la revisión técnico-mecánica al día equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que significa una sanción por $633.200.

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El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia.
El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas al frenar y reduce el riesgo de derrapes, una de las mayores causas de siniestros entre motociclistas en Colombia. Foto: 123RF

Adicional a esto, el vehículo puede ser inmovilizado y trasladado a los patios, lo cual incrementa el valor de la sanción, pues hay que cubrir los gastos de la grúa y del parqueadero; esto lleva a que la infracción supere el millón de pesos.

Si realiza el pago y los trámites de forma oportuna puede acceder a descuentos del 50 % o el 25 %.