Las motos más vendidas en diciembre de 2025: el sector superó el millón de unidades en el último año

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas en el país durante el mes de diciembre de 2025.

La industria presentó un crecimiento acumulado del 34,94 %. Foto: 123rf

Según el reporte, en diciembre de 2025 se registraron 112.310 motocicletas nuevas en Colombia, cifra que se incrementó un 30,68 % frente al mismo mes de 2024.

De igual forma, en el acumulado enero–diciembre, la industria presentó un crecimiento acumulado del 34,94 %, reflejo de la importancia de la motocicleta en la conectividad y desplazamiento de millones de colombianos.

“El comportamiento del mes de diciembre confirma que la motocicleta sigue siendo un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, al estudio y a servicios básicos”, explicaron desde la Andi y Fenalco.

La motocicleta sigue siendo el vehículo más demandado en Colombia. Foto: 123RF

En cuanto a las marcas que se destacaron durante el último mes del año, Bajaj, AKT y SUzuki fueron las firmas de motocicletas más registradas en Colombia.

En cuando a las regiones donde más se realizaron matrículas, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca encabezaron los registros del mes de diciembre, con municipios como Sabaneta, Funza y El Cerrito, “territorios donde la motocicleta cumple un rol clave en la movilidad local y actividades productivas”.

“El sector cerró el año 2025 con más de un millón cien mil motocicletas registradas, una cifra que reafirma el papel de este vehículo en los hogares de menores ingresos del país: accesible para movilizarse y fundamental para generar ingresos y trabajar”, indicaron la Andi y Fenalco.

De igual forma, sobre las motorizaciones más demandadas durante el último mes del año, la tendencia de compra de motocicletas nuevas se orientó en el segmento de cilindrada entre 101CC y 125CC, con un 46,02 % seguida por el segmento entre los 151CC y 200CC (27,38 %).

Durante diciembre de 2025 se evidencia un crecimiento del mercado del 26,22% respecto a noviembre de 2025. Foto: Getty Images

