En esto quedaron las multas y comparendos para 2026: también subieron los servicios de grúa y patios

En Bogotá ya entraron en vigencia las nuevas tarifas de comparendos y servicios concesionados de la Secretaría de Movilidad, una actualización anual que responde a la normativa vigente, la cual empezó a regir desde el 1 de enero de 2026.

Las autoridades fijaron el incremento para multas , comparendos, grúas, patios y trámites en la Ventanilla Única. Foto: Alcaldía de Popayán

Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer los montos actualizados.

¿Cuánto subieron los comparendos?

Las tarifas de los comparendos se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico - UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026 y la cual quedó fijada en $ 12.110.

De igual forma, las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.

Precios de grúa y patios para 2026

Tarifa de patios y grúa para 2026 Foto: Captura Movilidad

Precios de comparendos para 2026

Cantidad UVB: 13,95

<b>Código </b> <b>A. Infracción para conductores de vehículo no automotor o de tracción animal</b> Valor 2026 50 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil 75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil A01 No transitar por la derecha de la vía 168.900 84.450 126.675 A02 Agarrarse de otro

vehículo en circulación. 168.900 84.450 126.675 A03 Transportar personas o cosas

que disminuyan su visibilidad

e incomoden la conducción. 168.900 84.450 126.675 A04 Transitar por andenes y demás

lugares destinados al tránsito

de peatones. 168.900 84.450 126.675 A05 No respetar las señales de tránsito. 168.900 84.450 126.675 A06 Transitar sin los dispositivos

luminosos requeridos. 168.900 84.450 126.675 A07 Transitar sin dispositivos que

permitan la parada inmediata o

con ellos, pero en estado defectuoso. 168.900 84.450 126.675 A08 Transitar por zonas prohibidas. 168.900 84.450 126.675 A09 Adelantar entre dos (2) vehículos

automotores que estén en sus

respectivos carriles. 168.900 84.450 126.675 A10 Conducir por la vía férrea o por

zonas de protección y seguridad. 168.900 84.450 126.675 A11 Transitar por zonas restringidas

o por vías de alta velocidad como

autopistas y arterias, en este

caso el vehículo automotor será inmovilizado. 168.900 84.450 126.675 A12 Prestar servicio público con este

tipo de vehículos. Además, el vehículo

será inmovilizado por primera vez

por el término de 5 días, por

segunda vez 20días y por tercera vez 40 días. 168.900 84.450 126.675

Cantidad UVB: 27,86

*En estos casos los vehículos serán inmovilizados

<b>Código </b> <b>B. Conductor de un vehículo automotor</b> Valor 2026 50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil 75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil B01 *Conducir un vehículo sin llevar consigo

la licencia de conducción. 337.400 168.700 253.050 B02 *Conducir un vehículo con la licencia de

conducción vencida. 337.400 168.700 253.050 B03 *Sin placas, o sin el permiso vigente

expedido por autoridad de tránsito. 337.400 168.700 253.050 B04 *Con placas adulteradas. 337.400 168.700 253.050 B05 *Con una sola placa, o sin el permiso

vigente expedido por autoridad de tránsito. 337.400 168.700 253.050 B06 *Con placas falsas. En los anteriores casos

los vehículos serán inmovilizados. 337.400 168.700 253.050 B07 No informar a la autoridad de tránsito

competente el cambio de motor o color de

un vehículo. En ambos casos, el vehículo

será inmovilizado. 337.400 168.700 253.050 B08 No pagar el peaje en los sitios establecidos. 337.400 168.700 253.050 B09 Utilizar equipos de sonido a volúmenes que

incomoden a los pasajeros de un vehículo

de servicio público. 337.400 168.700 253.050 B10 Conducir un vehículo con vidrios polarizados,

entintados u oscurecidos, sin portar el permiso

respectivo de acuerdo a la reglamentación

existente sobre la materia. 337.400 168.700 253.050 B11 Conducir un vehículo con propaganda,

publicidad o adhesivos en sus vidrios que

obstaculicen la visibilidad. 337.400 168.700 253.050 B12 No respetar las normas establecidas por la

autoridad competente para el tránsito de

cortejos fúnebres. 337.400 168.700 253.050 B13 No respetar las formaciones de tropas, la

marcha de desfiles, procesiones, entierros,

filas estudiantiles y las manifestaciones

públicas y actividades deportivas, debidamente

autorizadas por las autoridades de tránsito. 337.400 168.700 253.050 B14 Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto

este Código. 337.400 168.700 253.050 B15 Conducir un vehículo de servicio público que no

lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones

de fácil lectura para los pasajeros o poseer

este aviso deteriorado o adulterado. 337.400 168.700 253.050 B16 Permitir que en un vehículo de servicio público

para transporte de pasajeros se lleven animales

u objetos que incomoden a los pasajeros. 337.400 168.700 253.050 B17 Abandonar un vehículo de servicio público

con pasajeros. 337.400 168.700 253.050 B18 Conducir un vehículo de transporte público

individual de pasajeros sin cumplir con lo

estipulado en el Código Nacional de Tránsito

Terrestre. 337.400 168.700 253.050 B19 Realizar el cargue o descargue de un vehículo

en sitios y horas prohibidas por las autoridades

competentes, de acuerdo con lo establecido en

las normas correspondientes. 337.400 168.700 253.050 B20 Transportar carne, pescado o alimentos

fácilmente corruptibles, en vehículos que no

cumplan las condiciones fijadas por el

Ministerio de Transporte. 337.400 168.700 253.050 B21 Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales,

en quebradas, etc. 337.400 168.700 253.050 B22 Llevar niños menores de diez (10) años en el

asiento delantero. 337.400 168.700 253.050 B23 Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación

a volúmenes que superen los decibeles

máximos establecidos por las autoridades ambientales.



De igual forma utilizar pantallas, proyectores

de imagen o similares en la parte delantera de

los vehículos mientras esté en movimiento. 337.400 168.700 253.050

Cantidad UVB: 52,29

*En estos casos los vehículos serán inmovilizados

Código C. Conductor de un vehículo automotor Valor 2026 50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil 75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil C01 Presentar licencia de conducción adulterada

o ajena lo cual dará lugar a la inmovilización

del vehículo. 633.200 316.600 474.900 C02 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 633.200 316.600 474.900 C03 Bloquea runa calzada o intersección con un

vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a

la ocurrencia de un accidente de tránsito. 633.200 316.600 474.900 C04 Estacionar un vehículo sin tomar las debidas

precauciones o sin colocar a la distancia

señalada por este Código, las señales de peligro reglamentarias. 633.200 316.600 474.900 C05 No reducir la velocidad según lo indicado

por este Código, cuando transite por un

cruce escolar en los horarios y días de

funcionamiento de la institución

educativa. Así mismo, cuando transite por

cruces de hospitales o terminales de

pasajeros. 633.200 316.600 474.900

<b>Código </b> C. Conductor de un vehículo automotor Valor 2026 50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil 75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil C06 No utilizar el cinturón de seguridad por parte de

los ocupantes del vehículo. 633.200 316.600 474.900 C07 Dejar de señalizar con las luces direccionales o

mediante señales de mano y con la debida

anticipación, la maniobra de giro o de cambio

de carril. 633.200 316.600 474.900 C08 Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos

o sin los elementos determinados en éste Código. 633.200 316.600 474.900 C09 No respetar las señales de detención en el cruce

de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o

por las zonas de protección y seguridad de ella. 633.200 316.600 474.900 C10 Conducirun vehículo con una o varias puertas

abiertas. 633.200 316.600 474.900 C11 No portar el equipo de prevención y seguridad

establecido en este Código o en la reglamentación

correspondiente. 633.200 316.600 474.900 C12 Proveer de combustible un vehículo automotor con

el motor encendido. 633.200 316.600 474.900 C13 Conducir un vehículo automotor sin las

adaptaciones pertinentes, cuando el

conductor padece de

limitación física. 633.200 316.600 474.900 C14 *Transitar por sitios restringidos o en horas

prohibidas por la autoridad competente. Además,

el vehículo será inmovilizado. 633.200 316.600 474.900 C15 Conducir un vehículo particular o de servicio público,

excediendo la capacidad autorizada en la licencia de

tránsito o tarjeta de operación. 633.200 316.600 474.900 C16 Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo

o los distintivos reglamentarios. Además el vehículo

será inmovilizado. 633.200 316.600 474.900 C17 Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o

más unidades remolcadas, sin autorización especial

de autoridad competente. 633.200 316.600 474.900 C18 Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio

público conel taxímetro dañado, con los sellos rotos

o etiquetas adhesivas con calibración vencida o

adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún

teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de

calidad y seguridad exigidas por la autoridad

competente o éste no esté en funcionamiento. 633.200 316.600 474.900 C19 Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los

demarcados por las autoridades. 633.200 316.600 474.900 C20 *Conducir un vehículo de carga en que se

transporten materiales de construcción o a granel

sin las medidas de protección, higiene y seguridad indicadas. Además el vehículo será inmovilizado. 633.200 316.600 474.900 C21 No asegurar la carga para evitar que se caigan en

la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la

situación. 633.200 316.600 474.900 C22 Transportar carga de dimensiones superiores a las

autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos.

Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación. 633.200 316.600 474.900

Código C. Conductor de un vehículo automotor Valor 2026 50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil 75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil. C23 Impartir en vías públicas al público enseñanza

práctica para conducir, sin estar autorizado para

ello. 633.200 316.600 474.900 C24 Conducir motocicleta sin observar las normas

establecidas en el presente Código. 633.200 316.600 474.900 C25 Transitar cuando hubiere más de un carril, por el

carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca

el tránsito de los demás vehículos. 633.200 316.600 474.900 C26 Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el

carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un

carril. 633.200 316.600 474.900 C27 Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan

la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o

costados, o impidan el control sobre el sistema de

dirección, frenos o seguridad. Además el vehículos

será inmovilizado. 633.232 316.600 474.900 C28 Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de

emergencia, por parte de conductores de otro tipo

de vehículos. 633.200 316.600 474.900 C29 Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima

permitida. 633.200 316.600 474.900 C30 No atender una señal de ceda el paso. 633.200 316.600 474.900 C31 No acatar las señales o requerimientos impartidos por

los agentes de tránsito. 633.200 316.600 474.900 C32 No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en

sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las

franjas para ello establecidas. 633.200 316.600 474.900 C33 Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para

evitar choques. 633.200 316.600 474.900 C34 Reparar un vehículo en las vías públicas, parqueo acera, hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Código. 633.200 316.600 474.900 C35 *No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo

legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre

en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes.

Además el vehículo será inmovilizado. 633.200 316.600 474.900 C36 *Transportar carga en contenedores sin los dispositivos

especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado. 633.200 316.600 474.900 C37 Transportar pasajeros en el platón de una camioneta

picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese

de furgón o plataforma de estacas. 633.200 316.600 474.900 C38 Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos

instalados en los vehículos al momento de conducir,

exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o

equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. 633.200 316.600 474.900 C39 Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en

el artículo 77 de este Código. 633.200 316.600 474.900 C40 Los conductores con movilidad normal que estacionen

sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento

específicamente demarcados con el símbolo

internacional de accesibilidad para los automotores

que transporten o sean conducidos por personas con

movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación. 633.200 316.600

474.900



