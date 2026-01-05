Vehículos

En esto quedaron las multas y comparendos para 2026: también subieron los servicios de grúa y patios

La Secretaría de Movilidad de Bogotá definió el incremento que tendrán los comparendos y servicios de grúas y comparendos para 2026.

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de enero de 2026, 5:04 p. m.
Quedaron definidas las nuevas tarifas de multas y comparendos para 2026.
Quedaron definidas las nuevas tarifas de multas y comparendos para 2026. Foto: Secretaría de Movilidad

En Bogotá ya entraron en vigencia las nuevas tarifas de comparendos y servicios concesionados de la Secretaría de Movilidad, una actualización anual que responde a la normativa vigente, la cual empezó a regir desde el 1 de enero de 2026.

Durante el despliegue operativo de control, tras el inicio de la temporada decembrina, las autoridades impusieron alrededor de cien comparendos y ordenaron la inmovilización de 65 automotores.
Las autoridades fijaron el incremento para multas , comparendos, grúas, patios y trámites en la Ventanilla Única. Foto: Alcaldía de Popayán

Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer los montos actualizados.

¿Cuánto subieron los comparendos?

Las tarifas de los comparendos se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico - UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026 y la cual quedó fijada en $ 12.110.

De igual forma, las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.

Precios de grúa y patios para 2026

Las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.

Tarifa de patios y grúa para 2026
Tarifa de patios y grúa para 2026 Foto: Captura Movilidad

Precios de comparendos para 2026

Cantidad UVB: 13,95

<b>Código </b><b>A. Infracción para conductores de vehículo no automotor o de tracción animal</b>Valor 202650 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil
A01No transitar por la derecha de la vía168.90084.450126.675
A02Agarrarse de otro
vehículo en circulación.		168.90084.450126.675
A03Transportar personas o cosas
que disminuyan su visibilidad
e incomoden la conducción.		168.90084.450126.675
A04Transitar por andenes y demás
lugares destinados al tránsito
de peatones.		168.90084.450126.675
A05No respetar las señales de tránsito.168.90084.450126.675
A06Transitar sin los dispositivos
luminosos requeridos.		168.90084.450126.675
A07Transitar sin dispositivos que
permitan la parada inmediata o
con ellos, pero en estado defectuoso.		168.90084.450126.675
A08Transitar por zonas prohibidas.168.90084.450126.675
A09Adelantar entre dos (2) vehículos
automotores que estén en sus
respectivos carriles.		168.90084.450126.675
A10Conducir por la vía férrea o por
zonas de protección y seguridad.		168.90084.450126.675
A11Transitar por zonas restringidas
o por vías de alta velocidad como
autopistas y arterias, en este
caso el vehículo automotor será inmovilizado.		168.90084.450126.675
A12Prestar servicio público con este
tipo de vehículos. Además, el vehículo
será inmovilizado por primera vez
por el término de 5 días, por
segunda vez 20días y por tercera vez 40 días.		168.90084.450126.675

Cantidad UVB: 27,86

  • *En estos casos los vehículos serán inmovilizados
<b>Código </b><b>B. Conductor de un vehículo automotor</b>Valor 202650 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil
B01*Conducir un vehículo sin llevar consigo
la licencia de conducción.		337.400168.700253.050
B02*Conducir un vehículo con la licencia de
conducción vencida.		337.400168.700253.050
B03*Sin placas, o sin el permiso vigente
expedido por autoridad de tránsito.		337.400168.700253.050
B04*Con placas adulteradas.337.400168.700253.050
B05*Con una sola placa, o sin el permiso
vigente expedido por autoridad de tránsito.		337.400168.700253.050
B06*Con placas falsas. En los anteriores casos
los vehículos serán inmovilizados.		337.400168.700253.050
B07No informar a la autoridad de tránsito
competente el cambio de motor o color de
un vehículo. En ambos casos, el vehículo
será inmovilizado.		337.400168.700253.050
B08No pagar el peaje en los sitios establecidos.337.400168.700253.050
B09Utilizar equipos de sonido a volúmenes que
incomoden a los pasajeros de un vehículo
de servicio público.		337.400168.700253.050
B10Conducir un vehículo con vidrios polarizados,
entintados u oscurecidos, sin portar el permiso
respectivo de acuerdo a la reglamentación
existente sobre la materia.		337.400168.700253.050
B11Conducir un vehículo con propaganda,
publicidad o adhesivos en sus vidrios que
obstaculicen la visibilidad.		337.400168.700253.050
B12No respetar las normas establecidas por la
autoridad competente para el tránsito de
cortejos fúnebres.		337.400168.700253.050
B13No respetar las formaciones de tropas, la
marcha de desfiles, procesiones, entierros,
filas estudiantiles y las manifestaciones
públicas y actividades deportivas, debidamente
autorizadas por las autoridades de tránsito.		337.400168.700253.050
B14Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto
este Código.		337.400168.700253.050
B15Conducir un vehículo de servicio público que no
lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones
de fácil lectura para los pasajeros o poseer
este aviso deteriorado o adulterado.		337.400168.700253.050
B16Permitir que en un vehículo de servicio público
para transporte de pasajeros se lleven animales
u objetos que incomoden a los pasajeros.		337.400168.700253.050
B17Abandonar un vehículo de servicio público
con pasajeros.		337.400168.700253.050
B18Conducir un vehículo de transporte público
individual de pasajeros sin cumplir con lo
estipulado en el Código Nacional de Tránsito
Terrestre.		337.400168.700253.050
B19Realizar el cargue o descargue de un vehículo
en sitios y horas prohibidas por las autoridades
competentes, de acuerdo con lo establecido en
las normas correspondientes.		337.400168.700253.050
B20Transportar carne, pescado o alimentos
fácilmente corruptibles, en vehículos que no
cumplan las condiciones fijadas por el
Ministerio de Transporte.		337.400168.700253.050
B21Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales,
en quebradas, etc.		337.400168.700253.050
B22Llevar niños menores de diez (10) años en el
asiento delantero.		337.400168.700253.050
B23Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación
a volúmenes que superen los decibeles
máximos establecidos por las autoridades ambientales.

De igual forma utilizar pantallas, proyectores
de imagen o similares en la parte delantera de
los vehículos mientras esté en movimiento.		337.400168.700253.050

Cantidad UVB: 52,29

  • *En estos casos los vehículos serán inmovilizados
Código C. Conductor de un vehículo automotorValor 2026 50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil
C01Presentar licencia de conducción adulterada
o ajena lo cual dará lugar a la inmovilización
del vehículo.		633.200316.600474.900
C02Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.633.200316.600474.900
C03Bloquea runa calzada o intersección con un
vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a
la ocurrencia de un accidente de tránsito.		633.200316.600474.900
C04Estacionar un vehículo sin tomar las debidas
precauciones o sin colocar a la distancia
señalada por este Código, las señales de peligro reglamentarias.		633.200316.600474.900
C05No reducir la velocidad según lo indicado
por este Código, cuando transite por un
cruce escolar en los horarios y días de
funcionamiento de la institución
educativa. Así mismo, cuando transite por
cruces de hospitales o terminales de
pasajeros.		633.200316.600474.900
<b>Código </b>C. Conductor de un vehículo automotorValor 2026 50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil
C06No utilizar el cinturón de seguridad por parte de
los ocupantes del vehículo.		633.200316.600474.900
C07Dejar de señalizar con las luces direccionales o
mediante señales de mano y con la debida
anticipación, la maniobra de giro o de cambio
de carril.		633.200316.600474.900
C08Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos
o sin los elementos determinados en éste Código.		633.200316.600474.900
C09No respetar las señales de detención en el cruce
de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o
por las zonas de protección y seguridad de ella.		633.200316.600474.900
C10Conducirun vehículo con una o varias puertas
abiertas.		633.200316.600474.900
C11No portar el equipo de prevención y seguridad
establecido en este Código o en la reglamentación
correspondiente.		633.200316.600474.900
C12Proveer de combustible un vehículo automotor con
el motor encendido.		633.200316.600474.900
C13Conducir un vehículo automotor sin las
adaptaciones pertinentes, cuando el
conductor padece de
limitación física.		633.200316.600474.900
C14*Transitar por sitios restringidos o en horas
prohibidas por la autoridad competente. Además,
el vehículo será inmovilizado.		633.200316.600474.900
C15Conducir un vehículo particular o de servicio público,
excediendo la capacidad autorizada en la licencia de
tránsito o tarjeta de operación.		633.200316.600474.900
C16Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo
o los distintivos reglamentarios. Además el vehículo
será inmovilizado.		633.200316.600474.900
C17Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o
más unidades remolcadas, sin autorización especial
de autoridad competente.		633.200316.600474.900
C18Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio
público conel taxímetro dañado, con los sellos rotos
o etiquetas adhesivas con calibración vencida o
adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún
teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de
calidad y seguridad exigidas por la autoridad
competente o éste no esté en funcionamiento.		633.200316.600474.900
C19Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los
demarcados por las autoridades.		633.200316.600474.900
C20*Conducir un vehículo de carga en que se
transporten materiales de construcción o a granel
sin las medidas de protección, higiene y seguridad indicadas. Además el vehículo será inmovilizado.		633.200316.600474.900
C21No asegurar la carga para evitar que se caigan en
la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la
situación.		633.200316.600474.900
C22Transportar carga de dimensiones superiores a las
autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos.
Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación.		633.200316.600474.900
Código C. Conductor de un vehículo automotorValor 2026 50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil 75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil.
C23Impartir en vías públicas al público enseñanza
práctica para conducir, sin estar autorizado para
ello.		633.200316.600474.900
C24Conducir motocicleta sin observar las normas
establecidas en el presente Código.		633.200316.600474.900
C25Transitar cuando hubiere más de un carril, por el
carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca
el tránsito de los demás vehículos.		633.200316.600474.900
C26Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el
carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un
carril.		633.200316.600474.900
C27Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan
la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o
costados, o impidan el control sobre el sistema de
dirección, frenos o seguridad. Además el vehículos
será inmovilizado.		633.232316.600474.900
C28Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de
emergencia, por parte de conductores de otro tipo
de vehículos.		633.200316.600474.900
C29Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima
permitida.		633.200316.600474.900
C30No atender una señal de ceda el paso.633.200316.600474.900
C31No acatar las señales o requerimientos impartidos por
los agentes de tránsito.		633.200316.600474.900
C32No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en
sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las
franjas para ello establecidas.		633.200316.600474.900
C33Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para
evitar choques.		633.200316.600474.900
C34Reparar un vehículo en las vías públicas, parqueo acera, hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Código.633.200316.600474.900
C35*No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo
legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre
en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes.
Además el vehículo será inmovilizado.		633.200316.600474.900
C36*Transportar carga en contenedores sin los dispositivos
especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.		633.200316.600474.900
C37Transportar pasajeros en el platón de una camioneta
picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese
de furgón o plataforma de estacas.		633.200316.600474.900
C38Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos
instalados en los vehículos al momento de conducir,
exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o
equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.		633.200316.600474.900
C39Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en
el artículo 77 de este Código.		633.200316.600474.900
C40Los conductores con movilidad normal que estacionen
sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento
específicamente demarcados con el símbolo
internacional de accesibilidad para los automotores
que transporten o sean conducidos por personas con
movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación.		633.200316.600
474.900

Para conocer el resto de las infracciones y el precio de los comparendos haga clic aquí

