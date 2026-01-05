En esto quedaron las multas y comparendos para 2026: también subieron los servicios de grúa y patios

En Bogotá ya entraron en vigencia las nuevas tarifas de comparendos y servicios concesionados de la Secretaría de Movilidad, una actualización anual que responde a la normativa vigente, la cual empezó a regir desde el 1 de enero de 2026.
Estos ajustes impactan los valores de comparendos, la custodia de vehículos en patios y los servicios de tránsito y transporte, por lo que se invita a la ciudadanía a conocer los montos actualizados.
¿Cuánto subieron los comparendos?
Las tarifas de los comparendos se ajustan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico - UVB, aprobado por el Gobierno Nacional para el año 2026 y la cual quedó fijada en $ 12.110.
De igual forma, las tarifas de los servicios de patio y grúa por la inmovilización de los vehículos dependen del tipo de vehículo y del número de días que se encuentre en custodia en el patio.
Precios de grúa y patios para 2026
Precios de comparendos para 2026
Cantidad UVB: 13,95
|<b>Código </b>
|<b>A. Infracción para conductores de vehículo no automotor o de tracción animal</b>
|Valor 2026
|50 % Día 1 hábil hasta 5to día hábil
|75 % Día 6to hábil hasta día 20 hábil
|A01
|No transitar por la derecha de la vía
|168.900
|84.450
|126.675
|A02
|Agarrarse de otro
vehículo en circulación.
|168.900
|84.450
|126.675
|A03
|Transportar personas o cosas
que disminuyan su visibilidad
e incomoden la conducción.
|168.900
|84.450
|126.675
|A04
|Transitar por andenes y demás
lugares destinados al tránsito
de peatones.
|168.900
|84.450
|126.675
|A05
|No respetar las señales de tránsito.
|168.900
|84.450
|126.675
|A06
|Transitar sin los dispositivos
luminosos requeridos.
|168.900
|84.450
|126.675
|A07
|Transitar sin dispositivos que
permitan la parada inmediata o
con ellos, pero en estado defectuoso.
|168.900
|84.450
|126.675
|A08
|Transitar por zonas prohibidas.
|168.900
|84.450
|126.675
|A09
|Adelantar entre dos (2) vehículos
automotores que estén en sus
respectivos carriles.
|168.900
|84.450
|126.675
|A10
|Conducir por la vía férrea o por
zonas de protección y seguridad.
|168.900
|84.450
|126.675
|A11
|Transitar por zonas restringidas
o por vías de alta velocidad como
autopistas y arterias, en este
caso el vehículo automotor será inmovilizado.
|168.900
|84.450
|126.675
|A12
|Prestar servicio público con este
tipo de vehículos. Además, el vehículo
será inmovilizado por primera vez
por el término de 5 días, por
segunda vez 20días y por tercera vez 40 días.
|168.900
|84.450
|126.675
Cantidad UVB: 27,86
- *En estos casos los vehículos serán inmovilizados
|<b>Código </b>
|<b>B. Conductor de un vehículo automotor</b>
|Valor 2026
|50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil
|75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil
|B01
|*Conducir un vehículo sin llevar consigo
la licencia de conducción.
|337.400
|168.700
|253.050
|B02
|*Conducir un vehículo con la licencia de
conducción vencida.
|337.400
|168.700
|253.050
|B03
|*Sin placas, o sin el permiso vigente
expedido por autoridad de tránsito.
|337.400
|168.700
|253.050
|B04
|*Con placas adulteradas.
|337.400
|168.700
|253.050
|B05
|*Con una sola placa, o sin el permiso
vigente expedido por autoridad de tránsito.
|337.400
|168.700
|253.050
|B06
|*Con placas falsas. En los anteriores casos
los vehículos serán inmovilizados.
|337.400
|168.700
|253.050
|B07
|No informar a la autoridad de tránsito
competente el cambio de motor o color de
un vehículo. En ambos casos, el vehículo
será inmovilizado.
|337.400
|168.700
|253.050
|B08
|No pagar el peaje en los sitios establecidos.
|337.400
|168.700
|253.050
|B09
|Utilizar equipos de sonido a volúmenes que
incomoden a los pasajeros de un vehículo
de servicio público.
|337.400
|168.700
|253.050
|B10
|Conducir un vehículo con vidrios polarizados,
entintados u oscurecidos, sin portar el permiso
respectivo de acuerdo a la reglamentación
existente sobre la materia.
|337.400
|168.700
|253.050
|B11
|Conducir un vehículo con propaganda,
publicidad o adhesivos en sus vidrios que
obstaculicen la visibilidad.
|337.400
|168.700
|253.050
|B12
|No respetar las normas establecidas por la
autoridad competente para el tránsito de
cortejos fúnebres.
|337.400
|168.700
|253.050
|B13
|No respetar las formaciones de tropas, la
marcha de desfiles, procesiones, entierros,
filas estudiantiles y las manifestaciones
públicas y actividades deportivas, debidamente
autorizadas por las autoridades de tránsito.
|337.400
|168.700
|253.050
|B14
|Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto
este Código.
|337.400
|168.700
|253.050
|B15
|Conducir un vehículo de servicio público que no
lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones
de fácil lectura para los pasajeros o poseer
este aviso deteriorado o adulterado.
|337.400
|168.700
|253.050
|B16
|Permitir que en un vehículo de servicio público
para transporte de pasajeros se lleven animales
u objetos que incomoden a los pasajeros.
|337.400
|168.700
|253.050
|B17
|Abandonar un vehículo de servicio público
con pasajeros.
|337.400
|168.700
|253.050
|B18
|Conducir un vehículo de transporte público
individual de pasajeros sin cumplir con lo
estipulado en el Código Nacional de Tránsito
Terrestre.
|337.400
|168.700
|253.050
|B19
|Realizar el cargue o descargue de un vehículo
en sitios y horas prohibidas por las autoridades
competentes, de acuerdo con lo establecido en
las normas correspondientes.
|337.400
|168.700
|253.050
|B20
|Transportar carne, pescado o alimentos
fácilmente corruptibles, en vehículos que no
cumplan las condiciones fijadas por el
Ministerio de Transporte.
|337.400
|168.700
|253.050
|B21
|Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales,
en quebradas, etc.
|337.400
|168.700
|253.050
|B22
|Llevar niños menores de diez (10) años en el
asiento delantero.
|337.400
|168.700
|253.050
|B23
|Utilizar radios, equipos de sonido o de amplificación
a volúmenes que superen los decibeles
máximos establecidos por las autoridades ambientales.
De igual forma utilizar pantallas, proyectores
de imagen o similares en la parte delantera de
los vehículos mientras esté en movimiento.
|337.400
|168.700
|253.050
Cantidad UVB: 52,29
- *En estos casos los vehículos serán inmovilizados
|Código
|C. Conductor de un vehículo automotor
|Valor 2026
|50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil
|75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil
|C01
|Presentar licencia de conducción adulterada
o ajena lo cual dará lugar a la inmovilización
del vehículo.
|633.200
|316.600
|474.900
|C02
|Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.
|633.200
|316.600
|474.900
|C03
|Bloquea runa calzada o intersección con un
vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a
la ocurrencia de un accidente de tránsito.
|633.200
|316.600
|474.900
|C04
|Estacionar un vehículo sin tomar las debidas
precauciones o sin colocar a la distancia
señalada por este Código, las señales de peligro reglamentarias.
|633.200
|316.600
|474.900
|C05
|No reducir la velocidad según lo indicado
por este Código, cuando transite por un
cruce escolar en los horarios y días de
funcionamiento de la institución
educativa. Así mismo, cuando transite por
cruces de hospitales o terminales de
pasajeros.
|633.200
|316.600
|474.900
|<b>Código </b>
|C. Conductor de un vehículo automotor
|Valor 2026
|50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil
|75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil
|C06
|No utilizar el cinturón de seguridad por parte de
los ocupantes del vehículo.
|633.200
|316.600
|474.900
|C07
|Dejar de señalizar con las luces direccionales o
mediante señales de mano y con la debida
anticipación, la maniobra de giro o de cambio
de carril.
|633.200
|316.600
|474.900
|C08
|Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos
o sin los elementos determinados en éste Código.
|633.200
|316.600
|474.900
|C09
|No respetar las señales de detención en el cruce
de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o
por las zonas de protección y seguridad de ella.
|633.200
|316.600
|474.900
|C10
|Conducirun vehículo con una o varias puertas
abiertas.
|633.200
|316.600
|474.900
|C11
|No portar el equipo de prevención y seguridad
establecido en este Código o en la reglamentación
correspondiente.
|633.200
|316.600
|474.900
|C12
|Proveer de combustible un vehículo automotor con
el motor encendido.
|633.200
|316.600
|474.900
|C13
|Conducir un vehículo automotor sin las
adaptaciones pertinentes, cuando el
conductor padece de
limitación física.
|633.200
|316.600
|474.900
|C14
|*Transitar por sitios restringidos o en horas
prohibidas por la autoridad competente. Además,
el vehículo será inmovilizado.
|633.200
|316.600
|474.900
|C15
|Conducir un vehículo particular o de servicio público,
excediendo la capacidad autorizada en la licencia de
tránsito o tarjeta de operación.
|633.200
|316.600
|474.900
|C16
|Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo
o los distintivos reglamentarios. Además el vehículo
será inmovilizado.
|633.200
|316.600
|474.900
|C17
|Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o
más unidades remolcadas, sin autorización especial
de autoridad competente.
|633.200
|316.600
|474.900
|C18
|Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio
público conel taxímetro dañado, con los sellos rotos
o etiquetas adhesivas con calibración vencida o
adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando aún
teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de
calidad y seguridad exigidas por la autoridad
competente o éste no esté en funcionamiento.
|633.200
|316.600
|474.900
|C19
|Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los
demarcados por las autoridades.
|633.200
|316.600
|474.900
|C20
|*Conducir un vehículo de carga en que se
transporten materiales de construcción o a granel
sin las medidas de protección, higiene y seguridad indicadas. Además el vehículo será inmovilizado.
|633.200
|316.600
|474.900
|C21
|No asegurar la carga para evitar que se caigan en
la vía las cosas transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la
situación.
|633.200
|316.600
|474.900
|C22
|Transportar carga de dimensiones superiores a las
autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos.
Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la situación.
|633.200
|316.600
|474.900
|Código
|C. Conductor de un vehículo automotor
|Valor 2026
|50 % Día 1 hábil<br/> hasta 5to día hábil
|75 % Día 6to hábil<br/> hasta día 20 hábil.
|C23
|Impartir en vías públicas al público enseñanza
práctica para conducir, sin estar autorizado para
ello.
|633.200
|316.600
|474.900
|C24
|Conducir motocicleta sin observar las normas
establecidas en el presente Código.
|633.200
|316.600
|474.900
|C25
|Transitar cuando hubiere más de un carril, por el
carril izquierdo de la vía a velocidad que entorpezca
el tránsito de los demás vehículos.
|633.200
|316.600
|474.900
|C26
|Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el
carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de un
carril.
|633.200
|316.600
|474.900
|C27
|Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan
la visibilidad del conductor hacia el frente, atrás o
costados, o impidan el control sobre el sistema de
dirección, frenos o seguridad. Además el vehículos
será inmovilizado.
|633.232
|316.600
|474.900
|C28
|Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de
emergencia, por parte de conductores de otro tipo
de vehículos.
|633.200
|316.600
|474.900
|C29
|Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima
permitida.
|633.200
|316.600
|474.900
|C30
|No atender una señal de ceda el paso.
|633.200
|316.600
|474.900
|C31
|No acatar las señales o requerimientos impartidos por
los agentes de tránsito.
|633.200
|316.600
|474.900
|C32
|No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en
sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las
franjas para ello establecidas.
|633.200
|316.600
|474.900
|C33
|Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para
evitar choques.
|633.200
|316.600
|474.900
|C34
|Reparar un vehículo en las vías públicas, parqueo acera, hacerlo en caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este Código.
|633.200
|316.600
|474.900
|C35
|*No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo
legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre
en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aún cuando porte los certificados correspondientes.
Además el vehículo será inmovilizado.
|633.200
|316.600
|474.900
|C36
|*Transportar carga en contenedores sin los dispositivos
especiales de sujeción. El vehículo será inmovilizado.
|633.200
|316.600
|474.900
|C37
|Transportar pasajeros en el platón de una camioneta
picó o en la plataforma de un vehículo de carga, trátese
de furgón o plataforma de estacas.
|633.200
|316.600
|474.900
|C38
|Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos
instalados en los vehículos al momento de conducir,
exceptuando si éstos son utilizados con accesorios o
equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.
|633.200
|316.600
|474.900
|C39
|Vulnerar las reglas de estacionamiento contenidas en
el artículo 77 de este Código.
|633.200
|316.600
|474.900
|C40
|Los conductores con movilidad normal que estacionen
sus vehículos en lugares públicos de estacionamiento
específicamente demarcados con el símbolo
internacional de accesibilidad para los automotores
que transporten o sean conducidos por personas con
movilidad reducida o vehículos para centros de educación especial o de rehabilitación.
|633.200
|316.600
474.900
Para conocer el resto de las infracciones y el precio de los comparendos haga clic aquí