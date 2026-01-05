Vehículos

BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?

La compañía china se consolidó como la fabricante que más vehículos eléctricos vendió en el mundo.

5 de enero de 2026, 12:59 p. m.
BYD superó los dos millones de vehículos vendidos en 2025.
Tesla comunicó el 2 de enero ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de vehículos eléctricos del mundo en ventas anuales al gigante chino BYD.

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes
BYD puso a operar el Hefei, su nuevo buque con capacidad para transportar 7.000 vehículos.
BYD tiene su propia flota de distribución, lo que le permite tener unos costos mucho menores para ofrecer precios competitivos. Foto: Captura video X

La compañía estadounidense, propiedad del magnate Elon Musk, registró 418.227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales alrededor de 1,64 millones de vehículos eléctricos.

Por su parte, el jueves, BYD informó haber vendido 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449.000 unidades.

Vehículos

Movilidad en Bogotá: así se comportan las vías de la capital este lunes 5 de enero

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este lunes 5 de enero?

Dinero

Esto es lo que debe ganar realmente para comprar y mantener un carro en Colombia en 2026

Vehículos

Pico y placa solidario 2026: los conductores pagarían más este año si su vehículo no cumple con este requisito

Vehículos

Así opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante enero de 2026

Vehículos

Revelan cuál fue la marca de carros más vendida en Colombia durante 2025; este es el listado

Vehículos

Primer golpe al bolsillo en 2026: precio de la gasolina y el ACPM sube en Colombia desde este 1 de enero

Vehículos

BYD vs. Tesla: ¿cómo acaban el año las compañías de carros eléctricos más poderosas del mundo? Conducción autónoma marcará el paso

Vehículos

BYD vuelve a sorprender: esta es la nueva forma como permitirá la recarga de sus carros eléctricos; dueños podrían ganar dinero

Vehículos

BYD sentó su posición por posible cambio de regulación en Europa para la venta de carros eléctricos: dejó ver todo su poderío

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de 7.500 dólares a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado.

Conocida como “Biyadi” en chino, o por su eslogan en inglés “Build Your Dreams” (Construye tus sueños), BYD fue fundada en 1995 y originalmente se especializaba en la fabricación de baterías.

Este gigante del sector automotor ha llegado a dominar el altamente competitivo mercado chino de automóviles de “nueva energía”, término que engloba diversos vehículos, desde los totalmente eléctricos hasta los híbridos enchufables. China es el mercado de mayor porte de este tipo de vehículos.

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz
Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.
La compañía China es líder mundial en la producción de carros eléctricos. Foto: Getty Images

BYD está buscando expandir su presencia en el extranjero, ya que los patrones de consumo cada vez más sensibles al precio en China están afectando su rentabilidad.

A pesar de que, como otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos, ha debido enfrentar elevados aranceles en Estados Unidos, la compañía está creciendo en el sudeste asiático, Oriente Medio y Europa.

En 2024, Tesla había superado a BYD por un estrecho margen en venta de vehículos eléctricos: 1,79 millones contra 1,76 millones.

Caída en bolsa

La acción de Tesla en la Bolsa de Nueva York cerró el viernes con una caída del 2,6% en su valor. Dan Ives, de Wedbush Securities, señaló que la cifra de ventas trimestrales de Tesla fue muy superior a las previsiones de algunos analistas.

Indicó que la compañía se enfrenta a un “entorno de demanda más difícil tras la finalización del crédito fiscal para vehículos eléctricos, mientras que Europa sigue representando un escollo para sus entregas”.

Le caen duro a Tesla y Elon Musk por las promesas hechas que tampoco se cumplieron: lo superó marca china muy popular en Colombia
Analistas indican que la caída de Tesla está relacionada con el apoyo que brindó Elon Musk a las políticas de Trump. Foto: The Washington Post via Getty Im

Ives señaló que la compañía aún tiene dificultades para obtener aprobaciones regulatorias en Europa, y que las ventas podrían repuntar una vez que se superen estos obstáculos.

“Las ventas en mercados más pequeños y emergentes han comenzado a mostrar mayores tasas de crecimiento de lo esperado, lo que parece compensar las caídas en regiones clave como China y Europa”, añadió.

