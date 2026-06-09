El gobierno de Estados Unidos publicó el lunes una lista actualizada de compañías chinas que, según Washington, colaboran con las Fuerzas Armadas de ese país. La medida generó un rápido rechazo de Pekín, que exigió a la administración estadounidense dejar de “reprimir a sus empresas”.

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La nueva lista incluye, entre otras, al gigante del comercio electrónico Alibaba, el motor de búsqueda Baidu y el fabricante de vehículos eléctricos BYD.

El Departamento de Defensa etas designaciones semanas después de que el presidente Donald Trump se reuniera con el mandatario chino Xi Jinping en Pekín, en medio de los esfuerzos de ambas potencias por mantener la estabilidad de la relación bilateral.

La actualización del Pentágono se produce meses después de que la entidad publicara y posteriormente retirara una versión anterior del listado sin ofrecer explicaciones. El nuevo documento es, en gran medida, similar al divulgado previamente en febrero.

El Pentágono reincorporó a varias compañías chinas a su listado de entidades presuntamente ligadas al sector militar. Foto: Getty Images

Entre las compañías incluidas figuran algunos de los principales gigantes tecnológicos de China, involucrados en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial, como Alibaba, Baidu y Tencent. Dos compañías del sector de memorias, ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies, volvieron a ser incluidas en la lista negra tras haber sido excluidas previamente.

“Esta lista actualizada de empresas militares chinas es una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense”, afirmó el representante John Moolenaar, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara sobre China.

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A través de un comunicado, el legislador pidió a las compañías de Estados Unidos que “dejen de hacer negocios con estas amenazas para nuestra seguridad nacional” y advirtió que, de lo contrario, podrían estar “facilitando el ascenso militar de China”.

“China se ha opuesto de forma firme a la generalización, por parte de Estados Unidos, del concepto de seguridad nacional (…) y su poco juiciosa represión de las empresas chinas”, manifestó en una rueda de prensa Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

La actualización de la lista se conoció semanas después del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín. Foto: Colprensa

Por su parte, Baidu respondió a su inclusión en la lista mediante un comunicado difundido en plataformas chinas, donde calificó las acusaciones como “completamente infundadas”.

“La afirmación de que Baidu es una empresa militar carece por completo de fundamento. No dudaremos en emplear todos los recursos a nuestro alcance para lograr que la compañía sea retirada de la lista”, señaló un portavoz de la compañía.

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Alibaba también rechazó la decisión y aseguró que su incorporación al listado responde a “un error”, además de advertir que evaluará acciones legales.

“Alibaba Group no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil”, indicó la empresa en un comunicado.

Mientras tanto, Trump extendió una invitación a Xi para visitar Washington en septiembre, aunque la actualización de la lista podría incrementar las fricciones entre las dos principales economías del planeta.

*Con información de AFP.