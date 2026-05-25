¿El fin del imperio chino? El impactante estudio que revela qué potencias dominarán el mundo en 2031

Con cada nuevo año nace una nueva ilusión para los países al conocer los resultados económicos obtenidos, pues siempre se espera que estos continúen creciendo, especialmente con el cambio de década.

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Uno de esos casos es China, que desde finales del siglo XX ha registrado un crecimiento económico masivo, convirtiéndose en la segunda potencia económica del mundo e incluso llegando a rivalizar con Estados Unidos.

Sin embargo, pese a que uno de los principales objetivos del gigante asiático es quitarle el primer puesto al país norteamericano, un nuevo estudio muestra un panorama completamente diferente.

El más reciente Informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial, publicado por el Fondo Monetario Internacional, señala que, por lo menos hasta 2031, Estados Unidos seguirá siendo la mayor potencia económica del planeta, con un PIB nominal de 39 billones de dólares.

Actualmente China es la segunda potencia económica. Foto: Getty Images

De este modo, se estima que en los próximos años el país aumente en un 20 % su PIB actual, que hoy es de 32 billones de dólares. Así, continuará liderando la economía mundial, posición que mantiene desde hace más de un siglo.

Por otra parte, China, aunque tendría un fuerte crecimiento cercano al 32 % respecto a su PIB actual, de unos 20 billones de dólares, aún permanecería muy por detrás del país presidido por Donald Trump. De esta manera, para la próxima década el gigante asiático alcanzaría un PIB aproximado de 27,5 billones de dólares.

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La diferencia entre ambas economías seguiría siendo considerable, con una brecha cercana a los 11 billones de dólares.

Esto se debe a que la economía china enfrenta múltiples problemas, a diferencia de la estadounidense. Uno de los principales es la amplia dependencia del gigante asiático de importar hidrocarburos de otros países inestables, como es el caso de Irán, que debido a la actual guerra en Medio Oriente no ha podido exportar el crudo que habitualmente enviaba a China.

Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Foto: Getty Images

En contraste, Estados Unidos es uno de los países con mayores reservas de petróleo y gas del mundo, lo que hace que su economía no dependa en gran medida de naciones extranjeras.

De igual forma, otro factor clave es la población. Si bien China es el segundo país más poblado del planeta, su edad media ronda los 40 años, una cifra similar a la de Estados Unidos, según datos de PopulationPyramid.

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No obstante, Norteamérica resulta mucho más atractiva para los migrantes. Esto se refleja en que cerca de 50 millones de migrantes residían en Estados Unidos en 2024, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, lo que podría marcar una diferencia importante una vez la población local comience a envejecer.

Sin embargo, pese a estas dificultades, la economía china seguirá siendo una de las más fuertes y de mayor crecimiento a nivel mundial.