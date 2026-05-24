Donald Trump da nuevos detalles sobre posible acuerdo con Irán y revela punto clave en las peticiones de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo “de principios”, un primer paso hacia el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Donald Trump dice que un acuerdo de paz con Irán “ya fue ampliamente negociado” y que “será anunciado en breve”

Sin embargo, Trump ha avisado que en ningún caso firmará un acuerdo a toda prisa porque “ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien”.

“Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva”, ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, “pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte”.

Así, Trump ha asegurado que el bloqueo de Estados Unidos sobre el perímetro de Ormuz “permanecerá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores”, dijo Trump, antes de insistir en que la relación entre ambos países “se está volviendo mucho más profesional y productiva” y de tender la mano a la posibilidad de que Irán se incorpore algún día a los Acuerdos de Abraham, que estipulan la normalización de relaciones entre Israel y los países de la región.

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Trump, eso sí, ha pedido a Irán que comprenda la postura estadounidense sobre su programa nuclear: “No pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear”, dijo Trump.

El presidente habló sobre una de las cuestiones clave de las negociaciones, a pesar de que Teherán ha insistido en innumerables ocasiones en que su programa tiene una naturaleza pacífica y que está en su derecho legítimo a desarrollarlo.

Donald Trump dijo que está cerca de un acuerdo que pondría fin a la guerra con Irán Foto: AP, Adobe

Por otro lado, Trump aseguró al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se mantendrá firme en su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán como condición para cualquier acuerdo final con Teherán, declaró a AFP este domingo un alto funcionario israelí.

“El presidente Trump dejó claro que se mantendrá firme en las negociaciones con respecto a su exigencia de larga data de desmantelar el programa nuclear de Irán y retirar todo el uranio enriquecido del territorio iraní, y que no firmará un acuerdo final si no se cumplen estas condiciones”, dijo el funcionario, citando una conversación entre los dos dirigentes en la noche del sábado.

El alto cargo, que habló bajo condición de anonimato, indicó que Estados Unidos mantiene informado a Israel sobre las negociaciones para la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de las conversaciones para un acuerdo definitivo sobre todas las cuestiones pendientes.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) saluda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Foto: Getty Images via AFP

Durante la conversación, Netanyahu destacó que Israel “conservará la libertad de acción contra amenazas en todos los frentes, incluido Líbano”, agregó la fuente, que afirmó que Trump reiteró que apoya este principio.

*Con información de AFP y Europa Press.