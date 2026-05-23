El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado, 23 de mayo, que se ultiman detalles de un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto entre las dos naciones.

A través de su red social Truth, Trump afirmó que habrá un anuncio en “breve”.

“Los aspectos finales y detalles del acuerdo se están discutiendo actualmente y serán anunciados en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz será abierto”, dijo.

En su mensaje, Trump también dijo que habló con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, sobre el acuerdo.

“Tuve una llamada con el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, que, igualmente, fue muy bien”, expresó.

Horas antes, altos funcionarios de Estados Unidos e Irán hablaron que se encontraba muy cerca el acuerdo, aunque persistían divergencias en el tema nuclear.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su optimismo, justo cuando el jefe del ejército de Pakistán, un negociador clave entre Estados Unidos e Irán, abandonó Teherán tras casi dos días de conversaciones con altos dirigentes iraníes.

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“Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, y añadió que esperaba “buenas noticias”.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que hubo avances en las negociaciones, pero no descartó que Trump reanude los ataques contra Irán.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní también afirmó que un borrador de acuerdo podría, por fin, estar cerca.

“Nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas”, declaró el portavoz de Exteriores, Esmail Baqai, en la televisión estatal.

Se refirió a este avance por la paz como una “tendencia hacia un acercamiento”, pero dijo que “esto no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes”.

Gestiones de Francia y Catar

Este sábado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló con Trump y con dirigentes de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita y Jordania para poner fin al conflicto.

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“Francia impulsa la vía diplomática y una solución negociada, teniendo como prioridad número uno la reapertura del estrecho de Ormuz, completa y sin peaje; la conclusión de un alto el fuego y, posteriormente, la reanudación de las negociaciones sobre los demás aspectos (nuclear, balístico y regional)”, dijo a la AFP una fuente diplomática.

También el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, conversó con Trump el sábado, así como con el presidente de Emiratos Árabes Unidos y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

Más temprano, el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, había advertido de una respuesta “aplastante” si Trump reinicia la guerra, al acusarlo de sabotear con “exigencias excesivas”.

Con información de AFP