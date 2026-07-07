Revelan más detalles de la evacuación de edificios en Nueva York por problemas estructurales de un rascacielos

Las autoridades de Nueva York han evacuado varios rascacielos en Manhattan tras el “problema estructural” detectado en un edificio de 37 plantas que se encuentra en obras para reconvertirse en viviendas y sobre el que existe riesgo de “derrumbe localizado”.

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“Poco antes de las 8:00 horas, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió avisos sobre un problema estructural en una obra en curso situada en la calle 42 Este en Manhattan”, informó el departamento un mensaje difundido en redes sociales.

En la publicación, el Departamento de Bomberos dijo que se alertó de problemas en un edificio de 37 plantas, que actualmente se está reconvirtiendo de edificio de oficinas comerciales en un edificio residencial.

Skyscraper scare — NYC high-rise building unstable after columns BUCKLE pic.twitter.com/lQnLkXk7SP — RT (@RT_com) July 8, 2026

Las unidades desplegadas detectaron “problemas estructurales” en la planta 21, donde dos columnas estructurales “se habían deformado y se observaban múltiples grietas y suelos combados”.

“Es una situación muy grave porque las vigas de acero han empezado a doblarse y a deformarse por el peso”, ha declarado el jefe del Departamento, John Esposito, quien ha informado que se procedió a evacuar el edificio afectado y los cercanos.

Poco después, en declaraciones recogidas por el canal estadounidense Fox News, el jefe del Departamento de bomberos ha hablado del riesgo de “derrumbe” del edificio, incidiendo en que por su estructura de acero “no se produciría un colapso total”, sino que sería “un derrumbe localizado”.

Una viga de soporte doblada se observa en el interior del número 235 de la calle 42 Este, el martes 7 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis) Foto: AP Photo/Angelina Katsanis

“Pero sigue preocupándonos que el edificio se esté moviendo”, ha apuntado sobre la emergencia que ha provocado el despliegue de 150 bomberos y personal de los servicios de emergencia.

Por su lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha desplazado hasta la zona, donde ha descrito como “extremadamente seria” la situación y recalcado que el edificio sigue “inestable”.

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“Desde que llegamos al lugar, hemos observado un movimiento adicional en una de las columnas comprometidas”, ha indicado, tras señalar que los equipos de emergencia y los ingenieros estructurales trabajan “para desarrollar un plan que permita evaluar y asegurar el piso afectado”. “

Si se determina que el piso es seguro, los ingenieros entrarán y comenzarán a apuntalar el edificio”, ha informado.

El edificio ubicado en el número 235 de la calle 42 Este se ve el martes 7 de julio de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Angelina Katsanis) Foto: AP Photo/Angelina Katsanis

Asimismo, la Policía de Nueva York ha congelado el tráfico entre las calles 40 y 45 y la Primera y la Tercera Avenida, ha explicado Mamdani, quien ha incidido en que la zona está cerrada tanto a vehículos como a peatones.

Helder Pereira, cuyo edificio de oficinas fue evacuado a las 11:30 de la mañana, dijo que él y sus compañeros de trabajo tuvieron que bajar 32 tramos de escaleras para salir.

“‘Tengo que salir de aquí muy rápido, porque no sé si los edificios vecinos se están derrumbando o no’”, recordó haber pensado. “Fue un poco aterrador”, agregó.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró en X que el gobierno estatal “está preparado para brindar toda la asistencia necesaria” y aconsejó a la gente que evitara la zona.