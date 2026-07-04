Qué está abierto y qué cierra este 4 de julio en Estados Unidos: Walmart, Costco y más tiendas

Con la llegada del fin de semana del 4 de julio, se prevé que millones de ciudadanos estadounidenses se congreguen en distintos puntos del país para festejar esta fecha con espectáculos de fuegos artificiales y otras actividades.

Estados Unidos calienta motores para el 4 de julio con un inusual vuelo y un impresionante show aéreo

Además, este año adquiere un significado especialmente relevante, puesto que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia.

Debido a que en esta ocasión el 4 de julio coincide con un sábado, existía la posibilidad de que muchas empresas adelantaran la celebración del día festivo al pasado viernes, 3 de julio.

Los asistentes ondean banderas estadounidenses mientras observan los fuegos artificiales durante la celebración anual del Día de la Independencia en la comunidad predominantemente latina de Bell Gardens, California. Foto: Getty Images

Aun así, la mayor parte de los establecimientos comerciales mantuvieron sus puertas abiertas todo el día de ayer.

Entre los establecimientos que operarán con normalidad este 4 de julio se encuentran Applebee’s, Burger King, Chick-fil-A, las farmacias CVS (si bien algunas tiendas y farmacias podrían reducir sus horarios), Domino’s, Dollar General, Food Lion, IHOP, KFC, Kroger, (donde la mayoría de los establecimientos abrirán con algunas excepciones), Lowe’s, Macy’s, McDonald’s, Stop & Shop, Target y Walmart.

Por otro lado, algunas cadenas conservaron su horario habitual el 3 de julio, pero aplicarán modificaciones en la jornada del 4 de julio.

Kroger operará en horarios limitados este 4 de julio Foto: Getty Images

Best Buy abrirá a las 10:00 a.m. y cerrará a las 07:00 p.m., mientras que las tiendas IKEA atenderán al público de 10:00 a.m. a 06:00 p.m.

JCPenney también abrirá a las 10:00 a.m., aunque el horario de cierre dependerá de cada establecimiento.

El venezolano que participó en la independencia de Estados Unidos: conoció a George Washington

Asimismo, Marshalls, HomeGoods, Homesense, TJ Maxx y Sierra finalizarán su actividad a las 08:00 p.m. Michaels cerrará sus puertas a las 06:00 p.m., Petco lo hará a las 07:00 p.m. y Trader Joe’s concluirá su jornada a las 05:00 p.m.

En el caso de Nordstrom, algunos establecimientos contarán con horarios especiales con motivo de la festividad, mientras que Whole Foods cerrará a las 06:00 p.m.

La política de ajuste permite recuperar dinero si un artículo baja de valor tras la compra. Foto: Getty Images

En cuanto a Costco, la compañía ha confirmado que sus tiendas permanecerán cerradas el 4 de julio. Por su parte, los establecimientos de Target abrirán con su horario habitual, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Walmart mantendrá su programación regular en ambas fechas, ofreciendo servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., según la hora local de cada establecimiento.