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Qué está abierto y qué cierra este 4 de julio en Estados Unidos: Walmart, Costco y más tiendas

Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia.

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Redacción Mundo
4 de julio de 2026 a las 6:44 a. m.
Entrada a un supermercado Walmart.
Entrada a un supermercado Walmart. Foto: Getty Images

Con la llegada del fin de semana del 4 de julio, se prevé que millones de ciudadanos estadounidenses se congreguen en distintos puntos del país para festejar esta fecha con espectáculos de fuegos artificiales y otras actividades.

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Además, este año adquiere un significado especialmente relevante, puesto que Estados Unidos conmemora el 250 aniversario de su independencia.

Debido a que en esta ocasión el 4 de julio coincide con un sábado, existía la posibilidad de que muchas empresas adelantaran la celebración del día festivo al pasado viernes, 3 de julio.

Los asistentes ondean banderas estadounidenses mientras observan los fuegos artificiales durante la celebración anual del Día de la Independencia en la comunidad predominantemente latina de Bell Gardens, California.
Los asistentes ondean banderas estadounidenses mientras observan los fuegos artificiales durante la celebración anual del Día de la Independencia en la comunidad predominantemente latina de Bell Gardens, California. Foto: Getty Images

Aun así, la mayor parte de los establecimientos comerciales mantuvieron sus puertas abiertas todo el día de ayer.

Entre los establecimientos que operarán con normalidad este 4 de julio se encuentran Applebee’s, Burger King, Chick-fil-A, las farmacias CVS (si bien algunas tiendas y farmacias podrían reducir sus horarios), Domino’s, Dollar General, Food Lion, IHOP, KFC, Kroger, (donde la mayoría de los establecimientos abrirán con algunas excepciones), Lowe’s, Macy’s, McDonald’s, Stop & Shop, Target y Walmart.

Por otro lado, algunas cadenas conservaron su horario habitual el 3 de julio, pero aplicarán modificaciones en la jornada del 4 de julio.

Kroger operará en horarios limitados este 4 de julio
Kroger operará en horarios limitados este 4 de julio Foto: Getty Images

Best Buy abrirá a las 10:00 a.m. y cerrará a las 07:00 p.m., mientras que las tiendas IKEA atenderán al público de 10:00 a.m. a 06:00 p.m.

JCPenney también abrirá a las 10:00 a.m., aunque el horario de cierre dependerá de cada establecimiento.

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Asimismo, Marshalls, HomeGoods, Homesense, TJ Maxx y Sierra finalizarán su actividad a las 08:00 p.m. Michaels cerrará sus puertas a las 06:00 p.m., Petco lo hará a las 07:00 p.m. y Trader Joe’s concluirá su jornada a las 05:00 p.m.

En el caso de Nordstrom, algunos establecimientos contarán con horarios especiales con motivo de la festividad, mientras que Whole Foods cerrará a las 06:00 p.m.

La política de ajuste permite recuperar dinero si un artículo baja de valor tras la compra.
La política de ajuste permite recuperar dinero si un artículo baja de valor tras la compra. Foto: Getty Images

En cuanto a Costco, la compañía ha confirmado que sus tiendas permanecerán cerradas el 4 de julio. Por su parte, los establecimientos de Target abrirán con su horario habitual, de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Walmart mantendrá su programación regular en ambas fechas, ofreciendo servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., según la hora local de cada establecimiento.