Nuevo informe expone el alcance de Gaesa, el imperio económico de los militares cubanos que se adueñó de la isla

Un nuevo informe del Miranda Center for Democracy pone el foco sobre el papel que desempeña el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), un conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba que, según la organización, concentra entre el 40 % y el 50 % de la economía de la isla y opera sin supervisión pública ni mecanismos de rendición de cuentas.

El documento sostiene que Gaesa se ha convertido durante las últimas dos décadas en uno de los actores económicos más poderosos de Cuba, con presencia en sectores estratégicos como el turismo, el comercio exterior, la banca, las remesas y la logística. De acuerdo con el informe, sus activos habrían alcanzado los 17.900 millones de dólares en 2024, incluidos 14.400 millones en cuentas bancarias.

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Según el centro de estudios, la estructura estaría controlada por un reducido grupo de personas cercanas a la familia Castro. El informe afirma que Gaesa no publica estados financieros, no forma parte del presupuesto nacional y tampoco puede ser auditada por las instituciones encargadas del control fiscal en Cuba.

La investigación señala que el conglomerado amplió progresivamente su influencia bajo el mando del fallecido general Alberto López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, absorbiendo actividades relacionadas con puertos, logística, importaciones, comercio exterior y combustible.

Gaesa, entre otras cosas, posee el poder la administración de las cadenas hoteleras en Cuba. Foto: Anadolu via Getty Images

Uno de los aspectos centrales del informe es el relacionado con el sector energético. Aunque el Gobierno cubano anunció recientemente medidas para flexibilizar la importación de combustibles, el Miranda Center sostiene que la apertura no modificó el control real de Gaesa sobre el negocio.

Según el documento, entidades vinculadas al conglomerado continuarían controlando más del 80 % de la infraestructura relacionada con la importación, almacenamiento y distribución de combustible en la isla.

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La organización también asegura que varios de los nuevos actores privados autorizados para participar en el sector tendrían vínculos con estructuras asociadas a Gaesa o con funcionarios del Gobierno cubano. Por ello, concluye que el grupo militar mantiene su posición dominante dentro de la economía nacional.

Varias personas pasan en vehículos eléctricos frente a la embajada de Estados Unidos durante una marcha juvenil antiimperialista organizada por el gobierno en La Habana, Cuba. Foto: AP

El informe dedica además un apartado a la relación entre Cuba y Venezuela. Según sus autores, el petróleo subsidiado enviado desde Caracas durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro fue un elemento clave para la expansión económica de Gaesa y el fortalecimiento de los sectores controlados por las Fuerzas Armadas cubanas.

La investigación sostiene que Venezuela desarrolló un modelo similar de participación militar en la economía. Como ejemplo, menciona que el Ministerio de Defensa venezolano supervisa decenas de empresas y fundaciones en sectores como petróleo, minería, finanzas y comercio, mientras que más de un centenar de oficiales ocuparían cargos directivos en compañías estatales.

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Para el Miranda Center for Democracy, tanto en Cuba como en Venezuela existe un patrón en el que sectores económicos estratégicos quedan bajo control de estructuras militares, lo que, según el informe, fortalece la permanencia política de los gobiernos y dificulta cualquier transición democrática.