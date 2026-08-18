No para de temblar en el mundo: fuertes terremotos sacuden nuevamente México y España; se reportan heridos

El mundo no ha dejado de temblar en los últimos días. Colombia, España, Indonesia y México han registrado diversos movimientos telúricos que, en algunos casos, han provocado daños estructurales e incluso cobrado la vida de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros.

Fuerte temblor sacude a Venezuela en el mismo lugar donde ocurrió el doble terremoto

Este martes 18 de agosto, se registraron nuevos sismos en España y México. En el caso español, el movimiento tuvo una magnitud de 4.8 y su epicentro se ubicó en la localidad de Alhendín, a unos 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

El temblor provocó grietas en paredes y desprendimiento de fachadas en Granada, dejando a tres personas con heridas leves, de acuerdo con las autoridades. El hecho ocurrió apenas tres días después de que otro sismo de mayor intensidad sacudiera la ciudad, según informó AFP.

Los organismos de emergencia atendieron más de 500 reportes por daños materiales y otros incidentes. También se gestionaron cerca de 12 casos que requirieron atención médica, en su mayoría relacionados con episodios de ansiedad.

El temblor en España causó alarma entre los ciudadanos. Foto: Getty Images

Ante la situación, se ordenó el cierre de todos los edificios municipales, con excepción de aquellos destinados a prestar servicios esenciales y de emergencia. En redes sociales también circularon videos en los que se observaron escombros sobre las calles y algunos vehículos afectados.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, pidió a los ciudadanos permanecer en sus viviendas y evitar salir, especialmente en caso de que se registren nuevas réplicas.

México también reportó un nuevo movimiento telúrico, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo tuvo una magnitud de 5.7, se registró cerca de Puerto Madero y ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, alrededor de las 2:32 a. m. Hasta el momento, no se han reportado daños relacionados con este evento.

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante estos fenómenos, el USGS recomienda mantener la calma y actuar de manera adecuada para reducir el riesgo de sufrir lesiones. Las medidas de protección dependen del lugar en el que se encuentre la persona cuando ocurra el movimiento.

Ante un sismo, el USGS recomienda mantener la calma y actuar de manera adecuada para reducir el riesgo de sufrir lesiones. Foto: Getty Images

Si está dentro de un edificio, lo recomendable es que permanezca allí y busque refugio debajo de un escritorio o una mesa resistente. También puede ubicarse en un pasillo o junto a una pared interior, siempre lejos de ventanas, chimeneas, muebles y electrodomésticos pesados que puedan caer.

En caso de encontrarse al aire libre, lo aconsejable es dirigirse a un espacio abierto y mantenerse alejado de edificios, postes, cables eléctricos, árboles, chimeneas y cualquier otro elemento que pueda desprenderse o caer durante el sismo.