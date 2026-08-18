Venezuela ha registrado este martes, 18 de agosto, un nuevo terremoto con epicentro en La Guaira, que de momento no ha dejado víctimas ni grandes afectaciones, según ha informado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha precisado que el temblor es de magnitud superior a 4.

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“Quiero informar que se registró un seísmo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente”, ha señalado, sobre un temblor registrado a las 9.25 horas de España, 3:25 hora local.

En todo caso, la mandataria interina venezolana ha detallado que, por el momento, no hay información sobre víctimas o daños. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”, ha indicado.

Quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 18, 2026

Este nuevo seísmo llega cuando las autoridades de Venezuela elevaron este lunes a más de 6.400 las víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud de 7.2 y 7.5 que golpeó el país a finales de junio.

Venezuela registra 6.438 muertes por los dos terremotos de junio mientras continúa la búsqueda de cadáveres entre los escombros y la detonación de edificios afectados, según el balance semanal publicado este lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.

Videos de La Guaira del sismo de 4.8M a las 3:07 am del martes 18 de agosto. pic.twitter.com/v1Fo3beczA — IDM (@DianamaguiCA) August 18, 2026

Las autoridades reportaron 137 muertes más con respecto a los 6.301 fallecidos del registro anterior.

Los sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 devastaron el norte de Venezuela el 24 de junio, principalmente el estado costero de La Guaira, donde al menos 190 edificios se desplomaron.

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP). Foto: Miguel Medina/Pool AFP via AP

Tras casi dos meses después de la tragedia, voluntarios y familiares se mantienen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros.

Los cadáveres aún no recuperados figuran como desaparecidos, pero hasta la fecha el Gobierno no ha publicado una cifra de personas sin localizar.

De acuerdo con el balance, de las casi 60.000 viviendas afectadas por los temblores, unas 24.429 se encuentran inhabitables.

En tanto, miles de damnificados viven en campamentos temporales, muchos en condiciones precarias.

Torrenciales lluvias registradas en la madrugada del domingo destruyeron las carpas ocupadas por los damnificados en algunos de estos campamentos en Caracas.

Voluntarios buscan posibles víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el doble terremoto que sacudió Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026. El número de fallecidos por los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, asciende a al menos 188, con más de 1520 heridos, según informó el diputado Jorge Rodríguez, mientras los residentes continúan la búsqueda de familiares desaparecidos. (Foto de Federico PARRA / AFP) Foto: AFP

El gobierno interino de Delcy Rodríguez prometió viviendas para los damnificados. Hasta ahora registran 335 hogares entregados, de las 4.000 que prometen para el fin de año.

*Con información de AFP y Europa Press.