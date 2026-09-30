Cundinamarca comenzó el día con temblor: SGC reportó sismo de magnitud 3,3

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre en Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento tuvo como referencia Cucunubá. Cundinamarca.

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El temblor llegó en la madrugada

Según el boletín actualizado del SGC, el movimiento se presentó a las 6:03 a. m., hora local, de este miércoles.

El reporte establece una magnitud de 3,3 y una profundidad de 148 kilómetros. El lugar de referencia indicado por el organismo es Cucunubá, Cundinamarca, Colombia.

El SGC actualiza los parámetros de los eventos sísmicos cuando avanza el procesamiento de la información de sus estaciones, por lo que los datos de un reporte pueden ser ajustados posteriormente.

El reporte ocurre en un departamento que ha sido objeto de especial seguimiento sísmico durante las últimas semanas.

Reporte oficial SGC Foto: X @sgcol

¿Qué hacer durante un sismo?

Las recomendaciones oficiales de preparación ante sismos señalan que, durante el movimiento, las personas deben ubicarse en un sitio seguro y aplicar la conocida medida de agacharse, cubrirse y sujetarse.

También es importante identificar previamente las zonas seguras de la vivienda o lugar de trabajo, establecer un punto de encuentro con la familia y tener preparado un kit de emergencia.

Otra recomendación es asegurar muebles y objetos pesados que puedan caer durante un movimiento, así como verificar previamente las condiciones de seguridad de la vivienda.

Después de un sismo, se recomienda permanecer atento a posibles réplicas y verificar el estado de la vivienda antes de regresar si fue necesario evacuar.

El reporte de quienes sienten un sismo permite complementar la información obtenida mediante los instrumentos de monitoreo.

El formulario permite registrar el lugar donde se encontraba la persona y aspectos como vibraciones, movimiento de puertas o ventanas, desplazamiento de objetos, reacción de las personas y eventuales daños observados.

Esta información sirve para que el SGC pueda evaluar cómo se sintió el sismo en diferentes lugares.

El SGC explica que los datos enviados por los ciudadanos ayudan a establecer la intensidad del movimiento en diferentes lugares y a conocer los efectos que produjo.

El SGC advierte que los sismos no pueden predecirse con fecha, hora y lugar.

Por eso, después de un movimiento como el registrado en Cucunubá, lo recomendable es mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener presentes las medidas de preparación ante un nuevo sismo.