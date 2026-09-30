“El periódico de papel tiene futuro y creemos firmemente en él”, dice Andrés Mompotes, director de ‘El Tiempo’

SEMANA: El Tiempo lanzó el fin de semana pasado un rediseño muy trascendental para su edición impresa. ¿Por qué este cambio?

Andrés Mompotes (A. M.): Lo que hicimos en El Tiempo fue una evolución de nuestro formato impreso. Consideramos que el formato universal, que nos acompañó tantos años, debía evolucionar hacia un formato más práctico, moderno, portable, ágil, de buena navegación, de lectura y, sobre todo, muy comprometido con esos mismos principios de profundidad, de análisis y de valores periodísticos que han caracterizado a esta casa en sus 115 años de existencia. Es una apuesta pensada en complementar, evidentemente, nuestra estrategia digital también.

SEMANA: Justamente, es muy valioso este esfuerzo en la edición de papel, al lado de todos los pasos que deben darse en el entorno digital.

A. M.: Creemos simplemente que los periódicos impresos tienen muchos años de vida, que el impreso sigue siendo fundamental para un público y que ese público valora mucho ese complemento entre lo digital y lo impreso. El impreso da esa oportunidad de seleccionar de la muy profusa información que producimos digitalmente cada día lo que es más importante, lo que es más relevante para las personas, lo que son las conversaciones nacionales. Esa selección, esa labor de curaduría que hace el impreso, es un valor inmenso hoy en el mundo y mucha gente la valora. Por eso consideramos que esta apuesta nos pone en una tendencia de altura, de diseño global, y que nos va a dar garantías de responderle a nuestra audiencia con lo mejor.

"El impreso te da esa oportunidad de seleccionar, de la muy profusa información que producimos digitalmente cada día, lo que es más relevante para las personas" Foto: El Tiempo API

SEMANA: ¿Cómo fue el debate interno para llegar a este cambio de formato impreso?

A. M.: El formato que tuvimos hasta el domingo pasado cumplió un papel muy importante. Pero las tendencias han cambiado. Nosotros veníamos estudiando las necesidades de nuestros lectores y quisimos atender el llamado a ser más portables, más cómodos, más fácilmente navegables y usables en ese lugar donde uno muchas veces está moviéndose: por ejemplo, en el transporte público, en un avión o en la mesa del café de la mañana. Venimos hablando del tema desde hace dos años, pero decidimos ir paso a paso hasta llegar al momento adecuado, que es ahora. ¿Por qué? Porque tenemos una apuesta integral: tenemos una nueva rotativa que, además, es parte de una nueva sede de El Tiempo que está en el occidente de Bogotá. Todos esos elementos se sumaron para que diéramos este salto.

La nostalgia también da paso al futuro y a la modernidad. Si se utiliza bien en el ejercicio de entender que no se pierden los elementos que hacen que un producto impreso sea valorado, el objetivo está cumplido. Andrés Mompotes

SEMANA: Cuando presentaron este nuevo formato, ustedes plantearon que se trataba de un cambio de forma. Al final, esta transformación generó un sentimiento muy emotivo y nostálgico alrededor del periódico y su papel en la historia. ¿Cómo lo sintieron?

A. M.: Fue emocionante ver tantos mensajes en redes sociales. Al final, los formatos tienen una conexión con muchos elementos de otra época que han venido evolucionando y hay un elemento de nostalgia que debemos reconocer. Pero la nostalgia también da paso al futuro y a la modernidad. Si se utiliza bien en el ejercicio de entender que no se pierden esos elementos que hacen que un producto impreso sea valorado por su contenido, pues el objetivo está cumplido. Aquí quisimos hacer eso. Hicimos un rediseño muy centrado en ofrecer más secciones, más información de fondo, más elementos analíticos y también en hacer un ejercicio de tener más oferta de contenido.

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SEMANA: ¿Cómo puede tener más contenido un formato más pequeño?

A. M.: Algunos pueden creer que cuando se pasa a un formato tabloide de menor tamaño, lo que la persona va a recibir es menos contenido, y no. En este caso estamos haciendo una apuesta por tener más páginas, y eso significa que en términos de papel lo que tenemos es más oportunidad de ofrecerle a la gente más información. El domingo pasado hicimos una edición de 96 páginas, y eso es mucho más que una edición promedio del tamaño anterior.

“Cuando empezó la irrupción digital, se vaticinaba que el periódico de papel moriría en pocos años. Esos apocalípticos se dieron cuenta de que la realidad es muy distinta; los públicos se adaptan y cada formato tiene un momento de disfrute diferente". Foto: El Tiempo API

SEMANA: ¿Qué cambios puntuales hay en el periódico con este formato?

A. M.: Tenemos secciones fijas semanales como una infografía dominical; tenemos más artículos de la sección A Fondo, que son aquellos que analizan con plumas conocedoras de la realidad nacional y global las coyunturas particulares. Tenemos también una nueva sección de libros porque entendemos que quien valora esa experiencia en papel tiene una afinidad mucho mayor con la posibilidad de disfrutar del mundo de los libros. Rescatamos formatos para el papel, donde hay más tiempo de lectura, más actitud de lectura y donde la necesidad de descubrir el detalle en artículos hechos para momentos de navegar a fondo responda a esa necesidad de las personas.

En el mundo está pasando algo muy interesante: todo lo que viene análogo en papel está volviendo a tener una revaloración. En el papel hay capacidades de activación neuronal que son fundamentales en la formación. Andrés Mompotes

SEMANA: Este fin de semana llegaron nuevas voces al periódico en sus columnas.

A. M.: Así es. Íngrid Betancourt, que no había tenido la labor de columnista fija permanente, ingresa a esa tarea y será columnista quincenal de El Tiempo. Humberto de la Calle y María Claudia Lacouture acompañan este ejercicio, al igual que Andrés Oppenheimer, un analista internacional de amplia trayectoria y muy reconocido. Y también ingresa como columnista el expresidente Iván Duque, que será columnista quincenal dominical. Tenemos muchas voces de prestigio y trayectoria en el periódico y lo que queremos es aprovechar el momento para ofrecer más y dar más posibilidad de tener diferentes miradas y visiones sobre nuestro país.

"El nuevo edificio es una apuesta que empezó a construirse desde comienzos del año 2025. Es una inversión en el futuro de parte del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo", dice Mompotes. Foto: Construcciones Planificadas

SEMANA: ¿Cómo es la nueva sede del periódico?

A. M.: El nuevo edificio es una apuesta que empezó a construirse desde comienzos del año 2025. Es una inversión en el futuro de parte del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, una apuesta por el periodismo, por la democracia y por entender que este oficio hoy se desarrolla en diferentes plataformas. Está construido para tener la capacidad de ofrecerles a las redacciones que hacen parte de la Casa Editorial El Tiempo (Portafolio, ADN, El Tiempo, CityTV, y portales digitales como Futbolred o ElEmpleo.com) instalaciones modernas muy conectadas con la elaboración de videos, la capacidad de producir pódcast y la capacidad de navegar rápidamente en diferentes lenguajes.

Al mismo tiempo, ahí también está la posibilidad de hacer un formato impreso como este con una rotativa nueva que es muy eficiente. Es una rotativa que tiene la capacidad de hacer su trabajo con menos consumo de agua, menos consumo de energía, mejor consumo de tintas y un mejor manejo del desperdicio de papel. Todo eso es integral en función de que nos imaginamos un futuro híbrido en el cual nuestra apuesta digital, que es nuestra punta de lanza, vaya acompañada de formatos novedosos, adaptados y modernos como hoy es el impreso que lanzamos.

SEMANA: Tras este esfuerzo, ¿qué reflexiones tiene hoy sobre el futuro de los medios impresos?

A. M.: Es importante recordar algo: cuando empezó toda esta irrupción digital a finales del siglo pasado y comienzos de este, se vaticinaba que el periódico de papel moriría en pocos años. Eso no pasó. Esos apocalípticos se dieron cuenta de que la realidad es muy distinta porque los públicos se adaptan. Cada formato tiene un público distinto y un momento de disfrute y necesidad diferente.

Eso mismo ocurre con el libro de papel, al que también le decretaron la muerte con la irrupción de las tabletas y los Kindle. Hoy esa muerte no se produjo y no solo eso, ambos formatos conviven. El libro de papel ha demostrado en cifras un renacimiento en su producción y en títulos, porque el papel ofrece otra forma de sentir.

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SEMANA: Justamente, se está reevaluando mucho el uso de las tabletas y las pantallas en la lectura.

A. M.: Sí. En el mundo está pasando algo muy interesante: todo lo que viene análogo en papel está volviendo a tener una revaloración en la educación. En Europa, en países como Suecia, están reivindicando la importancia del papel en los años iniciales de formación. Aquí no se trata de criticar lo digital ni de rechazarlo; lo digital es importantísimo y nos cambió la vida. Se trata de que se ha descubierto que en el papel hay capacidades de conexión y de activación de la formación neuronal que son fundamentales en los inicios de formación de los niños, y que siguen siendo fundamentales en otras etapas.

Cuando una persona va creciendo y tiene necesidades de tomar decisiones claves en su vida profesional o personal, muchas veces necesita de este tipo de productos para saber cuáles son las conversaciones y discusiones de las que tiene que estar enterado. Esa jerarquización, esa capacidad del papel de decirte “estos son los temas y los ejes de los temas”, es un valor que va a seguirse apreciando y que estará muy bien posicionado como un producto premium. Ese producto premium tiene futuro y creemos firmemente en él.