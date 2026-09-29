Ciudadano extranjero recibió un disparo en medio de un robo en el norte de Bogotá: Policía dio detalles

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a dos personas acusadas de asaltar a un turista extranjero en el sector de la calle 100 con carrera octava, en la localidad de Chapinero.

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Durante el atraco, la víctima intentó oponer resistencia y resultó herida por el impacto de un arma traumática, aunque las autoridades confirmaron que la lesión no reviste gravedad.

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Gracias a la rápida reacción de la comunidad y al apoyo de uniformados de la Decimatercera Brigada del Ejército Nacional, se dio aviso oportuno a la Línea 123.

Los ciudadanos del sector retuvieron a los sospechosos hasta la llegada de las patrullas policiales, logrando neutralizar la huida de los implicados.

Decomiso de armamento y vehículo adulterado

En el procedimiento de registro y control, los uniformados lograron recuperar el reloj hurtado e incautar el arma traumática empleada durante la agresión.

El reloj que querían robar. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

También se inmovilizó la motocicleta en la que se desplazaban, la cual registraba sus sistemas de identificación y números de serie regrabados para evadir los controles policiales.

La teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la Estación de Policía de Chapinero, destacó la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad para lograr este resultado.

Arma incautada en el hecho. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La oficial reiteró el llamado a denunciar de forma inmediata cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de emergencia.

Proceso de judicialización ante la Fiscalía

Los dos detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos ocurridos.

¡Reacción oportuna permite capturar a presuntos delincuentes en #Chapinero!



Tras el llamado de la comunidad, la Policía capturó a dos hombres que, al parecer, hurtaron un reloj a ciudadano extranjero. Se recuperó el elemento y se incautaron un arma traumática y una motocicleta. pic.twitter.com/jJBrSM6ZIZ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 30, 2026

Se les imputará el delito de hurto calificado y agravado, además de las investigaciones correspondientes por la falsificación del sistema de identificación del vehículo.

Con esta intervención, las autoridades buscan reforzar la vigilancia en los corredores comerciales y turísticos del norte de la capital. El material incautado forma parte del acervo probatorio presentado ante el juez de control de garantías para legalizar la captura y definir la medida de aseguramiento.