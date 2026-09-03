En el marco de las labores de patrullaje e intervención territorial en el noroccidente de la capital, la Policía Nacional, a través de unidades adscritas al CAI Rincón, logró la captura de dos hombres de 33 y 34 años involucrados en el atraco a mano armada contra un trabajador en la localidad de Suba.

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Los hechos ocurrieron en inmediaciones del barrio Provenza, en momentos en que los uniformados transitaban cerca de una estación de servicio del sector.

Al percatarse de que varios sujetos abordaban de manera intimidante al empleado del establecimiento, los efectivos intervinieron de forma inmediata para neutralizar la acción delictiva.

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Persecución, captura e incautación de armamento

Al notar la presencia del cuadrante policial, los implicados intentaron darse a la fuga por las calles aledañas. Sin embargo, la rápida reacción de los patrulleros permitió la interceptación y reducción de los dos sospechosos a pocos metros del lugar.

Capturan en flagrancia a dos armados tras robo a gasolinera en Suba. Foto: Policía Nacional

Durante la requisa e inspección a personas, las autoridades les hallaron un revólver con munición, el teléfono celular de la víctima y el dinero en efectivo correspondiente al producido del establecimiento de comercio que acababan de hurtar.

El teniente coronel Julio César Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, entregó el reporte oficial sobre el procedimiento: “El resultado se logra gracias a las labores de patrullaje que realizan nuestras unidades del CAI Rincón y, en el momento de estar pasando por el sector, observan que dos personas se encontraban despojando al trabajador de una estación de servicio de elementos personales y el producido del establecimiento de comercio”.

Capturan en flagrancia a dos armados tras robo a gasolinera en Suba. Foto: Policía Nacional

El oficial confirmó además la recuperación de los elementos y el decomiso del arma empleada para la intimidación: “Es así como se disponen y realizan la captura en flagrancia de estas dos personas, a las cuales adicionalmente les incauta un arma de fuego tipo revólver”.

“Las personas capturadas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Metropolitana de Bogotá continuará trabajando y desarrollando los diferentes operativos para lograr llevar a la comunidad la seguridad y la tranquilidad que se requiere”, concluyó el uniformado.

Capturan en flagrancia a dos armados tras robo a gasolinera en Suba. Foto: Policía Nacional

Reincidencia y cifras de operatividad en la localidad

De acuerdo con las verificaciones en las bases de datos institucionales, los dos detenidos registran anotaciones judiciales previas por los delitos de hurto y daño en bien ajeno.

Una estación de servicio en #Suba fue escenario de una rápida respuesta de la Policía.



Uniformados del CAI Rincón observaron a varias personas que al parecer, despojaban de sus pertenencias a un trabajador, al verse descubiertos trataron de huir pero fueron capturados. pic.twitter.com/1FHX6eno1p — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 3, 2026

Por estos nuevos hechos, ambos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Finalmente, la institución destacó que en lo corrido del año 2026, los planes de control y vigilancia adelantados en Suba han dejado un balance de 1.969 personas capturadas por diversos delitos y la incautación de 80 armas de fuego, sacadas de circulación en este sector de la ciudad.