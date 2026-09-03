Videos muestran el caos que enfrentaron ciudadanos para desplazarse por Bogotá: tuvieron que hacer maniobras peligrosas para avanzar

La movilidad en Bogotá sigue siendo un tema que genera inconformidad entre varios ciudadanos que se desplazan diariamente por la capital del país. Durante los últimos días, han circulado diferentes videos e imágenes que muestran y denuncian lo compleja que puede llegar a ser la situación, especialmente durante las horas de mayor congestión.

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Uno de los metrajes fue compartido por el presidente del Concejo de Bogotá, quien difundió una situación relacionada con la movilidad en la localidad de Suba. En el material registrado se evidencia cómo varios ciudadanos se encuentran atascados en un puente vehicular debido a la gran congestión que se presenta en el lugar.

Por otro lado, causó preocupación que también se mostrara a varias personas caminando por encima de lo que parece ser un cruce peatonal, el cual se encontraba obstruido por el alto flujo de ciudadanos que lo estaban utilizando en ese momento. Estas acciones representan un riesgo para quienes transitan por el sector, debido a que un mal movimiento podría ocasionar un accidente en el área.

Durante el video, la persona que se encontraba grabando la situación manifestó que el paso “estaba imposible”. Además, el presidente del Concejo de Bogotá afirmó en su mensaje que los metrajes no se trataban de inteligencia artificial, debido a que la situación registrada podría parecer, por lo inusual, una escena generada directamente por esta tecnología.

La situación se suma a varias denuncias ciudadanas que han circulado en redes sociales, en las que se muestran hechos relacionados con la movilidad y la seguridad dentro del sistema de transporte público de Bogotá. Entre estos casos aparece un video en el que se observa a un hombre que habría forzado una de las puertas de un articulado de TransMilenio.

En las imágenes también se observa al hombre sosteniendo un palo con el que golpeaba los vidrios de las puertas del articulado. Además, durante la grabación se alcanza a escuchar cómo le pide al conductor que detenga el vehículo para poder bajarse en plena vía.

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El hecho también generó un pronunciamiento de la concejal de Bogotá Tata Hernández, quien dirigió la denuncia a la Secretaría de Integración Social y a la Policía Nacional. La funcionaria señaló que las autoridades deben intervenir ante este tipo de situaciones para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema y de las personas en condición de vulnerabilidad.

De esta manera, ambos casos vuelven a poner sobre la mesa los diferentes desafíos que enfrenta Bogotá en materia de movilidad, mientras los ciudadanos continúan utilizando las redes sociales para evidenciar situaciones que afectan sus desplazamientos por la ciudad.