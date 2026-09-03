Policía sorprendió a dos presuntos ladrones en una estación de gasolina en Bogotá: así cayeron

La Policía Metropolitana de Bogotá sorprendió a dos delincuentes en instantes en que atracaban a un empleado de una estación de gasolina ubicada en el barrio Provenza, localidad de Suba, en Bogotá.

Según el teniente coronel Julio César Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, los delincuentes fueron sorprendidos en momentos en que uniformados adscritos al CAI Rincón llevaban a cabo labores de patrullaje en inmediaciones de dicha estación de servicio.

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“De manera inmediata, llegaron al sitio y, al momento de interceptarlos, los presuntos delincuentes emprendieron la huida. Gracias a la oportuna reacción de los policías, se logró su detención y captura”, indicaron desde la Policía.

Tras ser capturados, la Policía les halló un revólver con munición y un dispositivo móvil que había sido hurtado a la víctima.

El teniente coronel Botero recalcó que los capturados, de 33 y 34 años, contaban con anotaciones por hurto y daño en bien ajeno.

Una estación de servicio en #Suba fue escenario de una rápida respuesta de la Policía.



Uniformados del CAI Rincón observaron a varias personas que al parecer, despojaban de sus pertenencias a un trabajador, al verse descubiertos trataron de huir pero fueron capturados. pic.twitter.com/1FHX6eno1p — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 3, 2026

Por lo tanto, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

“Es importante resaltar que, en lo que va corrido del año 2026, en la localidad de Suba se ha logrado la captura de más de 1.969 personas por diferentes delitos y la incautación de 80 armas de fuego. La Policía Nacional sigue trabajando de manera contundente por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos en Bogotá”, destacaron desde la Policía.

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Por otra parte, la Policía logró la captura en flagrancia de un hombre por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Los hechos se registraron mediante labores de patrullaje, registro y control en inmediaciones del barrio La Alameda. Los uniformados observaron a un ciudadano en actitud sospechosa, quien, al percatarse de los policías, arrojó una bolsa al suelo. Durante el procedimiento, los uniformados verificaron el contenido de la bolsa en presencia del sospechoso, hallando en su interior 50 empaques tipo ziploc que contenían marihuana, con un peso total de 750 gramos”, informaron las autoridades.