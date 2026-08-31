Robo de 815 millones de pesos en productos dermocosméticos en droguería de Bogotá dio inesperado giro: la Policía hizo anuncio

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó el millonario robo a una droguería en la localidad de Suba, en Bogotá, luego que varios delincuentes arribaran al lugar e intimidaran con armas de fuego a los empleados del local comercial.

De acuerdo con la Policía, los delincuentes se robaron de dicha droguería productos dermocosméticos avaluados en 815 millones de pesos.

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Tras lo anterior, según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades desplegaron una intervención en el sector de Plaza España, localidad de Los Mártires, centro de Bogotá, luego de información ciudadana sobre la presencia de esta mercancía robada.

De acuerdo con el oficial de la Policía Nacional, en medio del operativo para recuperar la mercancía, fueron capturadas cuatro personas por revender dichos productos dermocosméticos.

El brigadier general Cristancho indicó que gracias al trabajo articulado con diferentes entidades del Distrito, fueron intervenidos seis establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos dermatológicos, donde fueron encontrados varios de estos.

Lo que parecía un elemento más detrás de un mostrador tenía otra historia: 970 productos dermocosméticos hurtados de una droguería de #Suba.



La Policía les siguió el rastro y llegó hasta Plaza España para hallarlos en 6 establecimientos y capturar a 4 personas por receptación. pic.twitter.com/f8whm1gt3C — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 31, 2026

En cuanto a las cuatro personas capturadas, Cristancho anunció que deberán responder ante la justicia por el delito de receptación. Sobre estos, el oficial recalcó que los capturados se desempeñaban como propietarios y administradores de estos establecimientos comerciales.

Cristancho también resaltó que en total lograron recuperar 970 unidades de productos dermocosméticos.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá también indicaron que la investigación continúa y ya fueron identificados los responsables de estos violentos hurtos que harían parte de una banda delincuencial dedicada a este delito en droguerías del norte de Bogotá.

“Con este resultado, la Policía Nacional continúa afectando las estructuras dedicadas al hurto a comercio y fortaleciendo las acciones contra quienes pretenden comercializar elementos provenientes de actividades ilícitas en Bogotá. Asimismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o al CAI más cercano”, concluyeron.