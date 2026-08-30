La Policía Metropolitana de Bogotá puso en marcha el Plan 90, una nueva ofensiva contra la delincuencia que tendrá como horizonte los próximos tres meses y que busca golpear a 24 estructuras criminales identificadas como prioritarias por las autoridades.

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Un duro golpe contra las organizaciones criminales

El anuncio del Plan 90 se conoció después de una reunión entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el nuevo director de la Policía Nacional, general Alejandro Barrera.

Según explicó Galán, durante el encuentro se acordó fortalecer las capacidades de Policía Judicial, con el propósito de avanzar en la investigación y desarticulación de organizaciones delincuenciales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, explicó que durante los próximos 90 días se desarrollarán operativos focalizados contra estructuras criminales.

El comandante explicó que durante estos 90 días se desarrollarán operativos focalizados contra organizaciones relacionadas con delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto y extorsión.

De acuerdo con el general Cristancho, la estrategia pretende concentrar los esfuerzos policiales en los grupos delincuenciales.

Especialmente, aquellos que están afectando directamente a las comunidades y en aquellos sectores de Bogotá donde se ha evidenciado un incremento de determinados delitos.

“En los 90 días vamos a implementar una serie de operativos” contra estructuras dedicadas al homicidio, tráfico de estupefacientes, hurto y extorsión, explicó el comandante de la Policía de Bogotá.

La estrategia también contempla mantener la presión sobre delitos que afectan cotidianamente a los ciudadanos, entre ellos el hurto de bicicletas, el robo a personas, el hurto de vehículos y el robo de celulares.

Cristancho señaló que, aunque el hurto de vehículos presenta una reducción, las autoridades no pretenden bajar la guardia.

En contraste, indicó que el hurto de bicicletas ha registrado un aumento y que los robos a personas y de celulares continúan siendo una de las principales preocupaciones manifestadas por las comunidades.

En qué consiste el Plan 90, la nueva estrategia de la Policía de Bogotá para erradicar el crimen: hay 24 bandas en la mira https://t.co/16LXnaIICA pic.twitter.com/iK8RuUX8Rr — Infobae Colombia (@infobaecolombia) August 30, 2026

90 días para medir resultados

El Plan 90 tendrá una duración de tres meses y contará con revisiones periódicas, para determinar cómo evoluciona el comportamiento delictivo y ajustar las acciones de las autoridades.

La apuesta, según lo anunciado por la Policía, es combinar los golpes contra estructuras criminales con acciones focalizadas en los delitos que más afectan a los habitantes de Bogotá.

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La estrategia se suma a otras intervenciones que ya han adelantado las autoridades en la capital.

En 2025, por ejemplo, la Policía reportó resultados de operativos sostenidos durante 90 días, con miles de capturas y desarticulaciones de organizaciones delincuenciales.

Sin embargo, el Plan 90 anunciado ahora es una nueva estrategia, con una meta específica.