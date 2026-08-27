En el barrio San Bernardo fue encontrado el tronco de un cuerpo humano dentro de varias bolsas de basura, hecho que ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

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El caso se conoció en la tarde del miércoles 26 de agosto, en inmediaciones de la carrera 13 con calle Segunda. Según informó Citytv, una persona que transitaba por el sector observó algo extraño entre las bolsas y alertó a las autoridades.

Al llegar al punto, uniformados acordonaron el área para permitir las labores de los organismos encargados de la inspección. Posteriormente, se realizó el levantamiento del resto humano para trasladarlo y adelantar los análisis correspondientes.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores es el avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el tronco. Además, de acuerdo con la información preliminar conocida por Citytv, en el lugar no fueron halladas otras partes del cuerpo.

Cámaras de seguridad, claves para la investigación

Las autoridades recopilan testimonios y revisan las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer quién o quiénes habrían dejado las bolsas en este punto de San Bernardo.

Los análisis forenses también serán determinantes para establecer la identidad de la víctima, las circunstancias de su muerte y cuánto tiempo habría transcurrido antes de que los restos fueran encontrados.

Por ahora, no se ha informado públicamente si las autoridades tienen indicios sobre la identidad de la persona ni sobre los posibles responsables. Tampoco se ha establecido si otras partes del cuerpo podrían encontrarse en diferentes puntos de la ciudad.

Las cifras de homicidios en Bogotá

El caso se conoce en medio de una reducción de los homicidios registrada este año en la capital. De acuerdo con cifras conocidas por la Secretaría de Seguridad, los asesinatos en Bogotá han disminuido cerca de un 9 % durante 2026, con 62 casos menos frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, algunas zonas continúan concentrando una parte importante de las muertes violentas. Un análisis divulgado en junio por la concejal Diana Diago, con base en información de la Secretaría Distrital de Seguridad, señaló que entre enero y abril se habían registrado 354 homicidios en Bogotá. Ciudad Bolívar encabezaba la lista con 57 casos, seguida por Kennedy, con 39, y Santa Fe, con 34.

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Precisamente Santa Fe, localidad en la que se encuentra el barrio San Bernardo, figuraba entonces como la tercera con mayor número de homicidios registrados en la capital.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el hallazgo y determinar las circunstancias en las que los restos humanos terminaron abandonados entre bolsas de basura.