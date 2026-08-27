¿Quiere elegir la voz del Metro? Bogotá abre votaciones para escoger los sonidos que se escucharán durante los recorridos

Con el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que ya supera el 80 % según el corte de junio de 2026, la ciudad también empieza a definir algunos detalles de la experiencia que tendrán los usuarios cuando el sistema entre en operación.

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La Empresa Metro de Bogotá puso en marcha una nueva iniciativa de participación ciudadana denominada ‘Vocímetro’, una plataforma con la que los habitantes podrán opinar y elegir algunos de los elementos sonoros que acompañarán los recorridos en los trenes y estaciones.

La propuesta busca que los ciudadanos tengan un papel activo en la construcción de la identidad del nuevo sistema de transporte. A través de esta herramienta, los participantes podrán seleccionar entre diferentes alternativas de voces, sonidos y mensajes que podrían hacer parte de las comunicaciones dirigidas a los pasajeros.

La iniciativa pretende definir aspectos que, aunque pueden parecer pequeños, harán parte de la cotidianidad de quienes utilicen el Metro. Entre las opciones que podrán decidir los ciudadanos están la manera en que serán recibidos al ingresar al sistema, el tipo de voz utilizada para entregar determinadas indicaciones y los mensajes que acompañarán los trayectos.

De esta manera, el proyecto no solamente está relacionado con la infraestructura y la puesta en funcionamiento de la Línea 1, sino también con la construcción de una cultura alrededor del nuevo medio de transporte. La intención de la Empresa Metro de Bogotá es que los futuros usuarios comiencen a familiarizarse desde ahora con las dinámicas y comportamientos que harán parte de la denominada cultura Metro.

La participación estará disponible durante aproximadamente un mes y, además de la plataforma digital, se desarrollarán actividades presenciales en diferentes puntos de Bogotá para acercar la iniciativa a más ciudadanos.

Quienes quieran participar podrán hacerlo a través de la plataforma habilitada por la Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro, donde encontrarán las diferentes opciones para votar y aportar a la construcción de esta experiencia.

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El lanzamiento del ‘Vocímetro’ se suma a otras estrategias de cultura ciudadana que buscan preparar a los bogotanos para la llegada del sistema. La apuesta de las autoridades es que la adaptación al Metro no comience únicamente cuando los trenes entren en funcionamiento, sino que desde ahora los ciudadanos conozcan las dinámicas de convivencia y uso que acompañarán este nuevo medio de transporte.

Con las obras de la Línea 1 avanzando y la fecha de entrada en operación cada vez más cerca, iniciativas como esta buscan involucrar a los futuros pasajeros en decisiones que terminarán formando parte de su experiencia diaria.