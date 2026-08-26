Gobierno convoca a oración y velatón en Bogotá por las víctimas del terremoto: fecha, hora y cómo participar

El Gobierno Nacional convocó a los colombianos a participar este viernes 28 de agosto en una jornada de oración y una gran velatón en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país y que, según el balance más reciente de las autoridades, deja 331 personas fallecidas.

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El encuentro, denominado ‘Oración por Colombia’, se realizará en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y busca reunir a ciudadanos en un espacio de recogimiento, solidaridad y acompañamiento a las familias que han perdido a sus seres queridos.

De acuerdo con la Presidencia de la República, la recepción de donaciones comenzará a las 11:00 a. m., mientras que las puertas para el ingreso del público se habilitarán desde las 3:00 p. m.. El acto central está previsto para las 6:00 p. m.

“Esta jornada constituirá un espacio de recogimiento, unidad y fe para acompañar a quienes han sufrido pérdidas fatales y reafirmar el compromiso de la Nación con la reconstrucción y asistencia integral de las zonas afectadas”, señaló el Gobierno en el comunicado.

¿Qué estará prohibido durante la velatón?

La Presidencia aseguró que la actividad tendrá un carácter “solemne y pacífico”, por lo que estará prohibido el ingreso de armas, objetos contundentes, sustancias peligrosas, bebidas alcohólicas, mascotas, pancartas o publicidad política, así como cualquier elemento que pueda alterar el orden del evento.

“A Colombia la reconstruimos entre todos. ¡Firmes por las víctimas y firmes por la Patria!”, concluyó el comunicado de la Presidencia.

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Terremoto deja más de 400.000 personas afectadas

La convocatoria se produce mientras continúa aumentando el balance de la emergencia. Con corte a las 6:30 p. m. del 26 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que hay 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 219 desaparecidas y 364 rescatadas.

La emergencia ya alcanza 16 departamentos y 496 municipios, donde se contabilizan 193.011 familias y 406.113 personas afectadas.

Los daños materiales también siguen creciendo: 187.839 viviendas están averiadas y 33.395 fueron destruidas. Además, hay 6.372 edificios averiados y 655 colapsados.

En infraestructura, las autoridades reportan afectaciones en 377 centros de salud, 3.833 establecimientos educativos, 4.358 espacios comunitarios, 473 vías, cinco aeropuertos y 121 acueductos, además de 76 puentes vehiculares y nueve peatonales.

La UNGRD aclaró que las cifras son preliminares y continúan en proceso de consolidación por parte de las entidades territoriales y los organismos que atienden la emergencia.